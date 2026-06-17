17 Giugno 2026
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17 Giugno 2026

Anna and Vulkan chiude Nuovo amore passato: la seconda parte esce il 19 giugno

Esce il 19 giugno la seconda parte del disco, tra italo-disco e melodia napoletana.

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Anna and Vulkan, foto promozionale di Nuovo amore passato Parte 2
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Venerdì 19 giugno esce Nuovo amore passato (Parte 2), il capitolo conclusivo dell’album di Anna and Vulkan, fuori per Pluggers / Columbia Records / Sony Music Italy. La seconda parte è stata anticipata dal singolo Miez o’ viento, uscito il 24 aprile, e completa un disco pensato fin dall’inizio come un racconto in due atti.

Con questa uscita si chiude il progetto avviato a novembre 2025 con la prima parte. Una storia personale, quella di un amore intenso vissuto fino in fondo ma mai davvero compiuto, che l’artista di Torre Annunziata porta a conclusione non con la fine di una relazione, ma con l’accettazione di averla lasciata andare.

Anna and Vulkan, Nuovo amore passato (Parte 2): il racconto in due atti

Se la prima parte si muoveva tutta dentro il desiderio, l’attesa e le contraddizioni di un legame impossibile da dimenticare, la seconda cambia prospettiva. Le emozioni restano vive ma lasciano spazio a una nuova consapevolezza: alcune storie non sono destinate a realizzarsi, e questa conclusione viene accolta senza rabbia né rimpianto. È lo stesso passaggio che l’artista, nel suo nome d’arte, lega da sempre al Vesuvio, presente fuori dalla finestra di casa e simbolo del ritorno.

Il finale del disco riporta il racconto a Napoli e ai suoi dintorni, che diventano cornice geografica ed emotiva. Brani come Quanno o’ sole more e Costa orientale chiudono il cerchio intrecciando ricordi e paesaggi a una scrittura intima. Una parte del progetto passa anche attraverso una lunga corrispondenza di email durata due anni, in parte riportata in una zine realizzata dalla stessa Anna, che accompagna l’uscita del disco a completamento delle canzoni.

Sul senso dell’intero lavoro è l’artista stessa a spiegarsi: “Sono molto felice di concludere questo disco che è stato per me un bellissimo modo di processare tutta una serie di emozioni e vicende legate a un periodo abbastanza lungo della mia vita. Penso che sia veramente una fortuna poter affidarsi alla musica per mettere ordine a tutto quello che ci succede.”

Anna and Vulkan, copertina dell'album Nuovo amore passato

Foto di Marco Bollani.

Dentro le canzoni della seconda parte

Il singolo apripista Miez o’ viento, italo-disco con atmosfere mediterranee, racconta il conflitto tra il desiderio di mantenere un legame e la consapevolezza di una distanza ormai presa. È il brano che segna il passaggio dalla prima alla seconda parte, più orientata alla presa di coscienza che all’urgenza emotiva.

Tra gli altri brani, Costa orientale nasce da una passeggiata reale da Castellammare a Vico Equense, raccontata senza metafore, mentre Quanno o’ sole more chiude l’album: l’immagine del sole che tramonta e della luna che si rimpicciolisce diventa il saluto finale, l’ora di salire sull’ultimo treno. C’è anche spazio per un tema più intimo in Mo’ già è notte, scritta a Napoli sotto Natale, dove l’artista affronta l’insonnia e i pensieri intrusivi che di notte si amplificano, raccontando con lucidità un lavoro su se stessa portato avanti anche in terapia.

Chi è Anna and Vulkan

Anna and Vulkan, nome d’arte di Anna Scassillo, è originaria di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e il “Vulkan” del nome è un omaggio al Vesuvio. Cresciuta tra gli strumenti grazie al padre musicista, ha imparato da autodidatta batteria, chitarra e pianoforte, per poi dedicarsi alla produzione dei propri brani dopo le esperienze a Trieste e Vienna. Canta, suona, produce e cura personalmente le grafiche dei suoi progetti.

Considerata tra le novità più interessanti della nuova scena da testate come Billboard e Rockit e scelta da Vevo tra i newcomers del 2025, nel maggio 2025 è salita sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma con Periodo particolare. A novembre 2025 ha pubblicato la prima parte di Nuovo amore passato, anticipata dai singoli Quante lacrime e ‘Nu veleno amaro. Con la seconda parte, in uscita il 19 giugno, il disco trova la sua chiusura.

Crediti dell’album

Titolo: Nuovo amore passato (Parte 2)
Artista: Anna and Vulkan
Testi: Anna Scassillo
Scrittura, composizione, esecuzione e produzione: Anna Scassillo e Damiano Ramberti
Mix e master Parte 2: Giovanni Vitulano
Foto: Marco Bollani
Grafiche: Anna Scassillo
Etichetta: Pluggers / Columbia Records / Sony Music Italy

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