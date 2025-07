Up Next Italia: Apple Music per il mese di luglio punta su anice

anice è la nuova artista selezionata per Up Next Italia, il programma di Apple Music che punta i riflettori sui talenti emergenti della scena musicale italiana.

Classe 1996, anice è una cantautrice ligure cresciuta a Imperia e approdata a Milano per studiare moda, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. È lì che ha scoperto definitivamente la sua vocazione per la musica, influenzata da voci internazionali come Beyoncé, Rihanna e Lana Del Rey. Tornata in Italia, ha iniziato a costruire un percorso che l’ha portata oggi ad essere tra le artiste emergenti più interessanti del panorama italiano.

Il suo nome d’arte deriva dalla radice del suo nome di battesimo, Anna, ma anche dal riferimento letterario al potere evocativo dell’anice, ingrediente dell’assenzio caro ai poeti maledetti.

Le collaborazioni e il primo EP “ fango ”

Il 2022 segna il suo ingresso nel roster di Night Skinny, che la include nel progetto 2Rari e poi nel disco Botox. Seguono singoli come supernova e rodeo, oltre a importanti collaborazioni: da Solo Dio sa con Tony Boy, Geolier e Shiva nel producer album Containers, a Preferisco morire con Coco e Andiamo al mare con Jake La Furia.

Lo scorso 30 maggio ha pubblicato il suo primo EP fango, un viaggio emotivo tra introspezione e desiderio di liberazione, che rappresenta il punto di svolta della sua carriera.

Up Next Italia: il supporto di Apple Music

“Essere scelta per Up Next Italia è un riconoscimento importante per me e la mia musica” – dichiara anice – “Sapere che la mia visione trova spazio in una realtà come Apple Music mi riempie di orgoglio e mi aiuta a immaginare un futuro luminoso per le voci e le penne femminili.”

Il programma Up Next Italia fa parte dell’iniziativa globale Up Next, giunta nel 2025 al suo nono anno di attività. Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un nuovo artista da promuovere attraverso la piattaforma, portandolo all’attenzione di un pubblico internazionale.

anice si unisce a un roster che ha visto protagonisti nomi come ANNA, Rose Villain, ALFA, Ditonellapiaga, Matteo Romano, Sissi e molti altri.

Il programma internazionale ha incluso talenti come Billie Eilish, H.E.R., Khalid, Megan Thee Stallion, Bad Bunny, Rema e Ice Spice, dimostrando l’impatto globale dell’iniziativa.