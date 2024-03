Tra nuovi sold out e nuove certificazioni Angelina Mango presenta “Uguale a me”

Angelina Mango Uguale a me testo e significato del brano presentato in anteprima a “Che tempo che fa” dalla cantautrice attualmente impegnata a prepararsi per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024.

In questi giorni le soddisfazioni per la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 continuano a moltiplicarsi. Innanzitutto partendo dalla certificazioni FIMI dove è appena arrivato il doppio disco di platino per il singolo “Che t’o dico a fa’”, un risultato che le permette di superare quota 675.000 copie certificate a meno di un anno dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi.

Successo anche sul fronte live dove si moltiplicano i sold out: dopo il tutto esaurito del concerto evento “Pare una pazzia” del 17 aprile al Fabrique e del primo live a Roma (11 ottobre), triplica l’appuntamento a Milano con la terza data – prevista il 27 ottobre – al Fabrique.

La cantautrice ha registrato anche il tutto esaurito della seconda data di Napoli (15 ottobre) e Milano (26 ottobre), oltre alle

Questo il calendario aggiornato del tour:

“PARE UNA PAZZIA”

17 aprile 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

LE DATE – ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO

14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA // SOLD OUT

27 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // NUOVA DATA

Angelina mango uguale a me significato del brano

Nel corso dell’intervista con Fabio Fazio Angelina Mango ha svelato di essere al lavoro sul nuovo disco, terzo progetto discografico della sua carriera, in uscita prossimamente.

Nell’attesa la cantautrice ha presentato in anteprima piano e voce un estratto di un nuovo brano, una canzone d’amore in cui le differenze e le difficoltà non bastano a separare i due amanti.

Angelina mango uguale a me testo del brano

C’è qualcosa di speciale

Come me e te

Persi nelle strade sbagliate

Non fa niente

Dici: “Non vengo, troppa gente”

Accenti strani, ma niente male, solo persone

E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

Accenti strani, ma niente male, solo persone