Angelina Mango parte in tour e presenta un nuovo brano inedito, “Fila indiana”

Angelina Mango Fila indiana testo e significato del brano inedito presentato in tour.

È partito il 12 ottobre da Napoli il “Voglia di vivere tour” di Angelina Mango, una serata live in cui la cantautrice ha anche anticipato un brano inedito, “Fila indiana“.

Il primo tour nei club di Angelina è completamente sold out e la porterà nei prossimi giorni a Bari, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Milano e a Roncade (TV).

Il live è partito alla grande e la manager dell’artista, Marta Dona de LaTarma Records, professionista che da anni affianca anche artisti come Mengoni, Cattelan e Francesca Michielin, ha dedicato alla ragazza parole importanti sui social:

“Non ho ancora capito cos’hai combinato su quel palco ieri sera Nina! Piangere sorridendo ballando, cantando con gli occhi pieni della tua grandezza. Nina grazie“

Il “Voglia di vivere tour” è uno spettacolo che passa da atmosfere spensierate e frizzanti a momenti più riflessivi accompagnati da sonorità acustiche. In scaletta trovano spazio i brani del presente ma anche le canzoni del passato pre-Amici come “Walkman” e “Rituali”.

Questo tour tra l’altro il primo di un’artista italiana a diventare anche una serie su Tik Tok.

Queste le prossime date del tour prodotto e organizzato da Live Nation:

12 ottobre a Napoli (Duel)

14 ottobre a Bari (Demodè Club)

16 ottobre a Roma (Largo Venue)

18 ottobre a Firenze (Viper Theatre)

19 ottobre a Torino (Hiroshima Mon Amour)

21 ottobre a Bologna (Locomotiv Club)

23 ottobre a Milano (Magazzini Generali)

26 ottobre a Roncade, TV (New Age Club)

Angelina mango fila indiana significato del brano

Nel frattempo continua anche il successo discografico di Angelina Mango. Il suo nuovo singolo, “Che t’o dico a fa’” ha debuttato al terzo posto della classifica FIMI singoli diventando il miglior debutto femminile in questa classifica relativa all’anno 2023. Il precedente miglior ingresso era stato quello di Miley Cyrus con “Flowers“.

Come dicevamo durante i live la Mango ha presentato anche un brano inedito in anteprima, “Fila indiana“. Angelina lo ha presentato così:

“Questo è un brano inedito che uscirà, parla di amore, però di amore non corrisposto, amore che a volte mi è capitato di cercare in alcune persone, ma che non me lo hanno dato… Fila indiana“

ANGELINA MANGO FILA INDIANA TESTO

Ehi, la terra è terra

pure senza radici

pure se non mi tiene attaccata a te

e mi sporca i vestiti

mo che te ne vai, ricordati della terra

la fila per l’ostia, tutti a bocca aperta

la casa che ti caccia di casa presto

tanto questo ? piedi ?

Lo so che il sangue è sangue

ma ci sono vampiri

e ci sono famiglie che perdono sangue

e famiglie felici

alberi che crescono senza radici

e tarantelle lontane, scivolano giù al mare, più giù

Io ho imparato a bussare, lo giuro

Cercano il veleno nella spazzatura

fuori dalla porta della nostra casa

trovano soltanto quattrocento mozziconi

di ospiti impegnati ad abbracciare mamma

ne conosco pochi forse nemmeno m’importa, ma sorrido

E chiedo: “Volete un bicchiere di acqua?”

Stringono i miei zigomi più forte negli gli spazzi tra le nocche

nelle chiese le vecchie signore in fila indiana

vecchie signore in fila indiana

fila indiana, indiana

Ho deciso di far pace con te

pure se mi hai lasciato sola

ho deciso di far pace con te

pure se mi hai fatto paura

io non ho più fiatato sotto le lenzuola

io con tutti i fantasmi tra i banchi di scuola

alla tavola imbandita quei bastardi di Natale

io ero un essere speciale no

non hanno avuto cura di me

l’amore è avere cura di me

l’amore è chiamare ogni mattina

una parola per me

bastava una parola per me

invece avete solo sete

non mi conoscete e siete in fila

io sono il vostro prete

io so cosa vuol dire amare da morire

ho bisogno di uscire

non riesco a respirare

devo andare via

fila indiana

fila indiana, indiana

Cercano il veleno nella spazzatura

fuori dalla porta della nostra casa

trovano soltanto quattrocento mozziconi

di ospiti impegnati ad abbracciare mamma

ne conosco pochi forse nemmeno m’importa, ma sorrido

E chiedo: “Volete un bicchiere di acqua?”

Stringono i miei zigomi più forte negli gli spazzi tra le nocche

nelle chiese le vecchie signore in fila indiana

vecchie signore in fila indiana

fila indiana, indiana