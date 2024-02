Angelina Mango all’Ariston dopo mamma Laura e papà Pino

Angelina Mango sarà una delle protagoniste del prossimo Festival di Sanremo ed il suo nome figura anche tra i favoriti di quest’anno. Le sue quotazioni sono salite ulteriormente anche da quando sono stati svelati i duetti della serata di venerdì 9 febbraio,

Angelina ha deciso di omaggiare il padre Mango cantando, insieme al Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, uno dei suoi brani di maggior successo La rondine.

Appena svelata la lista dei duetti la curiosità si è rivolta verso l’artista lucana ed altri duetti con grandi nomi della musica italiana.

Angelina Mango fa il suo debutto artisticamente sul palco del tempio della musica leggera italiana ma il suo nome ritorna dopo ben 17 anni.

Fu, infatti, nominata da sua madre Laura Valente alla fine dell’esibizione della serata dei duetti di quell’anno, il 2007, ultima partecipazione in gara di Mango poco prima della sua prematura scomparsa.

In quell’edizione gli artisti in gara, nella serata del venerdì, dovevano eseguire il brano in gara con ospiti o con un arrangiamento totalmente differente. Mango scelse di farsi accompagnare da sua moglie Laura Valente in una intensa e particolarissima esibizione di Chissà se nevica, con cui si classificherà quinto nella classifica finale.

Alla fine dell’esibizione Laura Valente commossa per essere ritornata sul palco dell’Ariston dopo le due partecipazioni del 1992 e e1993 come front woman dei Matia Bazar, si poggia sulla spalla di Pippo Baudo, presentatore dell’edizione insieme a Michelle Hunziker, e saluta i figli Filippo ed Angelina.

La famiglia Mango Valente segna, quindi, il suo legale artistico con il mondo della musica, l’importanza di partecipare alla kermesse sanremese e forse sarà la prima famiglia tutta in gara a Sanremo: papà Pino, mamma Laura e figlia Angelina. Salirà sul palco anche il fratello batterista Filippo?