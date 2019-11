Angelica torna con il singolo “Vecchia novità” featuring Giacomo Ferrara

Angelica (all’anagrafe, Angelica Schiatti) lancia il nuovo singolo Vecchia novità. Il brano, disponibile in streaming e download dal 5 novembre 2019, vede la partecipazione straordinaria di Giacomo Ferrara, attore molto apprezzato dal pubblico e protagonista della serie culti di Netflix, Suburra.

La canzone (pubblicata da Carosello Records) è una ballad dal sapore retrò, scritta da Angelica insieme ad Alessandro Raina. La produzione del brano è di Antonio “Cooper” Cupertino.

Per il ritorno sulla scena musicale, la cantautrice ha voluto coinvolgere Giacomo Ferrara, suo amico, creando un duetto particolare. Angelica racconta così la nascita del brano:

Poi, in modo naturale e spontaneo è nato il featuring di Giacomo Ferrara. A questo proposito, Angelica rivela che…

“durante una serata romana Giacomo ha sentito il pezzo e io ho sentito lui cantare, non ci sono stati dubbi da parte di entrambi che il cerchio su Vecchia Novità si dovesse chiudere con la sua voce sul ritornello anziché la mia. Pochi giorni dopo eravamo già in studio a registrare la sua voce“.

Anche l’attore sottolinea la spontaneità della collaborazione:

“Stimo molto Angelica. Non appena ci siamo conosciuti è nata spontaneamente la voglia di collaborare artisticamente e questa canzone ci è sembrata l’occasione perfetta, ed è stata anche l’occasione per me di sperimentare un’altra arte che mi ha sempre affascinato. Senza dimenticare che sono un suo fan; quindi non appena mi ha proposto di cantarla non c’ho pensato due volte!“.