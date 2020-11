Angelica ritorna con il nuovo singolo L’ultimo bicchiere.

Il brano segue a C’est fantastique e Il momento giusto lanciati entrambi quest’anno e che saranno contenuti nell’album di inediti la cui uscita è prevista ad inizio 2021.

L’ultimo bicchiere (Carosello Records) è disponibile in streaming e su tutte le piattaforme digitali.

Angelica è autrice del brano insieme a Daniela Mornati, il brano è prodotto da Riccardo Montanari, Giacomo Carlone ed Antonio Cooper Cupertino.

L’ultimo bicchiere fa parte del nuovo percorso artistico di Angelica, uno dei volti femminili più iconici e promettenti del nuovo pop italiano.

Un’evoluzione che porta lo stile affascinante e retrò dell’ex voce dei Santa Margaret a mixare sonorità house, funk ed elettroniche.

Una maturata consapevolezza artistica e la voglia di esplorare nuovi orizzonti sonori caratterizzano questa parte del percorso di Angelica, mantenendo però intatta la sua identità.

Il progetto ha il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa Per Chi Crea.

Angelica – L’ultimo bicchiere

Il singolo è un brano intimo, elegante ed avvolgente nel quale Angelica con uno sguardo malinconico racconta le ultime volte.

Ho smesso di cercare risposte alla tv

Meglio farsi male

Che stare fermo in posa come mi vuoi tu

Io quella parte non la voglio più

Tra guerre via messaggi ed il dilemma tra Beatles o Stones, Angelica canta la difficoltà di fare una scelta e saper dire goodbye.

Descrive così il brano: