23 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
23 Gennaio 2026

Angelica Bove esce dalla “Tana” e annuncia il primo album prima di Sanremo 2026

La direzione artistica del progetto è di Federico Nardelli.

Angelica Bove annuncia l’album Tana in uscita il 30 gennaio 2026
Angelica Bove mette un altro tassello importante nel suo percorso e lo fa nel momento in cui i riflettori iniziano davvero a puntare su di lei: venerdì 30 gennaio arriva in digitale TANA, il suo primo album ufficiale, fuori per Atlantic Records / Warner Music Italy.

Un annuncio che si incastra perfettamente con il fatto che a febbraio la vedremo al Festival di Sanremo 2026, in gara tra le Nuove Proposte con Mattone, il brano con cui si è presa il pass e ha acceso curiosità e discussioni già dal palco di Sanremo Giovani.

TANA, il primo album ufficiale di angelica bove: cosa racconta e come suona

TANA viene presentato come una tappa centrale, non solo discografica ma anche personale. La direzione artistica è curata da Federico Nardelli, che firma anche la scrittura del progetto insieme a Matteo Alieno e alla stessa Angelica.

La linea dichiarata è chiara: lavorare su una ricerca di suono e produzione che non punta sull’effetto, ma su arrangiamenti essenziali e strumenti reali. Un disco che prova a tenere insieme sensibilità cantautorale e suggestioni soul contemporanee, con una coerenza emotiva che sembra essere il filo rosso del progetto.

Ad anticipare l’album è stato Mattone, presentato con una grande anteprima sul palco di Sanremo Giovani e diventato il biglietto d’ingresso per le Nuove Proposte del prossimo Festival. Il pezzo ha anche segnato un passaggio forte lato streaming, arrivando alla #1 della Viral 50 di Spotify.

Il brano è accompagnato dal video ufficiale diretto da Brando Bartoleschi e prodotto da Image Hunters. E non è finita lì: è arrivata anche una versione orchestrale live di Mattone, eseguita con l’Orchestra e il coro del Conservatorio di Musica Luigi Boccherini di Lucca, sotto la guida artistica e la direzione del M° Valeriano Chiaravalle. Un set costruito su luci soffuse, candele e un’atmosfera molto “da stanza chiusa”, pensata per far esplodere ancora di più l’intensità del pezzo.

