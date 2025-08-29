29 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
29 Agosto 2025

“Quando” è il nuovo singolo di Andrea Laszlo De Simone: una serenata alle contraddizioni dell’amore

Una canzone fragile e poetica, tra archi, istinto e incomunicabilità, che racconta l’umanità più vera

News
Andrea Laszlo De Simone in una foto promozionale per il singolo Quando
Andrea Laszlo De Simone ha pubblicato oggi Quando, il terzo singolo che anticipa Una lunghissima ombra, il nuovo progetto discografico e audiovisivo in uscita il 17 ottobre per 42 Records.

Dopo La nostra fine e La mia bocca, arriva un altro tassello prezioso di quella che si preannuncia come una delle opere più personali e stratificate dell’artista torinese.

andrea laszlo de simone – Il significato di Quando

Quando è una ballata intima, un momento di fragilità emotiva che diventa melodia, un atto di resa e di consapevolezza. Lo stesso Andrea Laszlo De Simone lo descrive così:

“Quando è un momento di difficoltà, di sopraffazione, in cui la mente suggerisce alibi per giustificare gli errori e le contraddizioni. È il momento che precede l’assunzione delle responsabilità, il momento irrazionale in cui respingiamo l’idea di averne. È una goffa quanto umana ricerca di comprensione”.

Avvolta da archi, chitarre e pianoforte, cullata da una batteria che segue un andamento morbido, Quando si presenta come una serenata ai fraintendimenti, all’incomunicabilità dei sentimenti, all’inevitabile distanza tra due esseri umani che pure si amano.

I versi del brano parlano proprio di questo: di un amore ruvido, istintivo, fragile, ma vivo. Un’umanità che vibra in ogni dettaglio musicale e poetico. Con Quando, Laszlo prosegue il percorso narrativo che porterà a ottobre alla pubblicazione dell’intero progetto, composto da un album e da un film.

Il brano è stato mixato da Andrea Laszlo De Simone e Alessandro “Tato” Filipazzi all’Ecce Homo Studio e masterizzato da Riccardo Parravicini al Rima Maia Studio.

Contestualmente al singolo, è uscito anche il videoclip ufficiale.

Testo di Quando

È colpa del respiro
Fragile
Come me
Se soffro tanto ma son vivo

È colpa della bocca
Stupida
Come me
E del tuo corpo che la tocca

È colpa dell’istinto
Agile
Come me
Che corre sempre dritto al punto

È colpa dell’amore
Ruvido
Come me
Se ormai non voglio più morire

Quando
Parli
E quando ridi e piangi
E tiri i calci e spingi
Cercando di guarirmi
Quando tu mi stringi
Sei in grado di ferirmi
Ed io non so spiegarlo
E tu non puoi capirmi

È colpa del silenzio
Timido
Come me
Se non ti dico quel che penso

È colpa del rumore
Pavido come me
Se non riesci ad ascoltare

Quando
Parli
E quando ridi e piangi
E tiri i calci e spingi
Cercando di guarirmi
Quando tu mi stringi
Sei in grado di ferirmi
Ed io non so spiegarlo
E tu non puoi capirmi

All Music Italia

Cerca su A.M.I.