“Quando” è il nuovo singolo di Andrea Laszlo De Simone: una serenata alle contraddizioni dell’amore

Andrea Laszlo De Simone ha pubblicato oggi Quando, il terzo singolo che anticipa Una lunghissima ombra, il nuovo progetto discografico e audiovisivo in uscita il 17 ottobre per 42 Records.

Dopo La nostra fine e La mia bocca, arriva un altro tassello prezioso di quella che si preannuncia come una delle opere più personali e stratificate dell’artista torinese.

andrea laszlo de simone – Il significato di Quando

Quando è una ballata intima, un momento di fragilità emotiva che diventa melodia, un atto di resa e di consapevolezza. Lo stesso Andrea Laszlo De Simone lo descrive così:

“Quando è un momento di difficoltà, di sopraffazione, in cui la mente suggerisce alibi per giustificare gli errori e le contraddizioni. È il momento che precede l’assunzione delle responsabilità, il momento irrazionale in cui respingiamo l’idea di averne. È una goffa quanto umana ricerca di comprensione”.

Avvolta da archi, chitarre e pianoforte, cullata da una batteria che segue un andamento morbido, Quando si presenta come una serenata ai fraintendimenti, all’incomunicabilità dei sentimenti, all’inevitabile distanza tra due esseri umani che pure si amano.

I versi del brano parlano proprio di questo: di un amore ruvido, istintivo, fragile, ma vivo. Un’umanità che vibra in ogni dettaglio musicale e poetico. Con Quando, Laszlo prosegue il percorso narrativo che porterà a ottobre alla pubblicazione dell’intero progetto, composto da un album e da un film.

Il brano è stato mixato da Andrea Laszlo De Simone e Alessandro “Tato” Filipazzi all’Ecce Homo Studio e masterizzato da Riccardo Parravicini al Rima Maia Studio.

Contestualmente al singolo, è uscito anche il videoclip ufficiale.

Testo di Quando

È colpa del respiro

Fragile

Come me

Se soffro tanto ma son vivo

È colpa della bocca

Stupida

Come me

E del tuo corpo che la tocca

È colpa dell’istinto

Agile

Come me

Che corre sempre dritto al punto

È colpa dell’amore

Ruvido

Come me

Se ormai non voglio più morire

Quando

Parli

E quando ridi e piangi

E tiri i calci e spingi

Cercando di guarirmi

Quando tu mi stringi

Sei in grado di ferirmi

Ed io non so spiegarlo

E tu non puoi capirmi

È colpa del silenzio

Timido

Come me

Se non ti dico quel che penso

È colpa del rumore

Pavido come me

Se non riesci ad ascoltare

Quando

Parli

E quando ridi e piangi

E tiri i calci e spingi

Cercando di guarirmi

Quando tu mi stringi

Sei in grado di ferirmi

Ed io non so spiegarlo

E tu non puoi capirmi