14 Dicembre 2025
di
Alessandro Genovese
News
14 Dicembre 2025

Andrea Laszlo De Simone svela le date delle nuove proiezioni di Una lunghissima ombra

Dopo 21 appuntamenti sold out si riparte da dicembre a febbraio 2026.

News di Alessandro Genovese
Andrea Laszlo De Simone nuovi appuntamenti Una lunghissima ombra
Andrea Laszlo De Simone annuncia le nuove proiezioni speciali di Una Lunghissima Ombra, il poema visivo legato all’omonimo album uscito il 17 ottobre per 42 Records.

Dopo 21 appuntamenti andati tutti sold out l’artista si prepara ad una nuova serie di date per l’ascolto condiviso e la visione su grande schermo di un album che si espande nella visione di un film, un’opera d’arte totale, intima e introspettiva che ritrae l’essere umano e il suo rapporto con il reale.

Una Lunghissima Ombra

L’esperienza legata a Una lunghissima ombra ha visto nascere una modalità unica di fruizione di un disco dopo la sua uscita intercettando una necessità e un desiderio di ritrovarsi in un luogo fisico per una opportunità di ascolto e visione non individuali o da dispositivo ma in una dimensione intima e collettiva allo stesso tempo.

Il progetto di Andrea Laszlo De Simone è nato come un esperimento immersivo nella cupola geodetica all’Angelo Mai a Roma in occasione della release dell’album, e proseguito con le proiezioni a Milano, Bologna, Berlino e Roma,

Si tratta di una nuova occasione per lasciarsi trasportare dalla musica e dalle immagini racchiuse nel nuovo progetto artistico del musicista, compositore e chansonnier torinese.

Sarà un’opera audiovisiva in cui la dimensione filmica è estensione semantica e sensoriale delle 17 tracce che compongono il disco in un susseguirsi contemplativo e quasi psichedelico di epifanie, fra fuoco e nebbia, riflessioni che si fanno immagine e prendono vita. Partendo dalla luce, per arrivare alle ombre.

Andrea Laszlo De Simone – Proiezioni speciali – Una lunghissima ombra

15 dicembre – Venezia – Cinema Giorgione – Laguna Film Festival
19 – 20 – 22 dicembre – Torino – Cinema Massimo (sold out)

20 dicembre – Arezzo – Cinema Eden – Mengo Winter
20 dicembre – Matera – Auditorium del Conservatorio – Open Sound Festival

4 gennaio – Taranto – Spazioporto
11 gennaio – Palermo – Cinema De Seta

12 gennaio – Barcellona – Zumzeig
1 febbraio – Foligno (Perugia) – Spazio Astra

Immagine di copertina di Guido Gazzilli

Cerca su A.M.I.