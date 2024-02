Un italiano a Parigi: Andrea Laszlo De Simone vince il Premio César per la colonna sonora di “Animal Kingdom”

Andrea Laszlo De Simone ha vinto il prestigiosio Premio César, il più importante premio del cinema francese, per la migliore musica originale di Animal Kingdom (Le Règne Animal) di Thomas Cailley.film che ha fatto incetta di nomination (12) e premi (5).

La cerimonia di premiazione si è svolta il 23 febbraio 2024 all’Olympia di Parigi

Presentato in anteprima dell’ultimo Festival di Cannes, nella prestigiosa sezione Un Certain Regard, Animal Kingdom arriverà nelle sale italiane il 20 giugno prossimo.

La colonna sonora del film è uscita il 4 ottobre scorso per 42 Records in Italia e nel resto del mondo e per Ekleroshock in Francia, Usa, Canada, Belgio e Uk. Al sui interno anche “Il Regno animale” una nuova canzone del cantautore, diventato in questi anni un vero artista di culto non solo in Italia, ma anche in Francia.

Conosciamo meglio Andrea Laszlo De Simone

All’anagrafe Andrea Oliviero Laszlo De Simone Saccà è un cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore italiano nato a Torino il Torino, 18 febbraio 1986.

Autodidatta, produce, suona e registra tutti i suoi brani principalmente in casa o nel suo Ecce Homo Studio in completa solitudine.

Il suo esordio discografico è con un disco sperimentale autoprodotto nel 2012, “Ecce Homo“. Nel 2017 pubblica con 42 Records l’album “Uomo Donna“, annoverato da Rolling Stones Italia tra i 10 migliori dischi solisti italiani degli ultimi 20 anni.

A fine 2019 produce e pubblica “Immensità” un album in bilico tra il pop e la musica classica. Il disco viene lanciato in tutta Europa ricevendo il plauso della critica internazionale e riscuotendo un grande successo di pubblico soprattutto in Francia.

Alla fine del 2020 l’album “Immensità” viene inserito al terzo posto della classifica francese di Les Inrockuptibles e il brano omonimo è ufficialmente la canzone più suonata nel 2020 dalla radio nazionale francese France Inter.

Sempre nel 2020 pubblica “Dal giorno in cui sei nato tu“, canzone dedicata ai suoi figli e a gennaio del 2021 esce “Vivo”, la ballad italiana accompagnata dalla piattaforma omonima animata da live-cams in diretta da tutto il mondo, il suo primo vero lavoro di produzione presso il nuovo studio Ecce Homo.

Ad ottobre 2021 è stato presentato il film “Promises” che contiene la prima colonna sonora originale di Andrea Laszlo De Simone.

Nel 2022 è uscita una nuova canzone “I Nostri Giorni” e nel 2023 Andrea viene coinvolto per un secondo lavoro di composizione originale e realizza la colonna sonora del film francese “Le Règne Animal” di Thomas Cailley.

Negli ultimi due anni le sue canzoni sono state inserite in molti film italiani e internazionali. Tra gli altri: