Andrea Biagioni lancia il video del singolo “Leva la rete”

Andrea Biagioni ha lanciato il video del singolo Leva la rete.

Il brano è il terzo estratto dall’album Pranzo di famiglia (Adesiva Discografica/Self), disponibile nei negozi, sulle piattaforme streaming ed in digital download.

Da Pranzo di famiglia sono già stati lanciati i singoli Surferemo e Alba piena.

Andrea Biagioni presenta così il brano:

“Leva la rete è un brano dai suoni profondi che trasporta lentamente l’ascoltatore in un viaggio di grande dinamica sonora, sottolineando la rabbia e le emozioni contrastanti di un momento di bassa autostima”

Il video è parte del progetto Colour Behind The Walls, una live session realizzata la scorsa estate nei sotterranei del baluardo di San Paolino, all’interno della cerchia muraria di Lucca, durante la quale Andrea Biagioni ha presentato in anteprima l’album Pranzo di famiglia.

L’album è realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea.

ANDREA BIAGIONI – PRANZO DI FAMIGLIA (Tracklist)

Alba Piena

Surferemo

Violet Peonie

Via Da Me

Capotreno

Leva La Rete

Come Si Fa

Angela

Il primo lavoro completamente in italiano di Andrea Biagioni, un disco che mescola con sapienza di arrangiamenti sonorità pop, folk e blues.

Otto brani autobiografici in cui Andrea confessa le sue debolezze e i suoi punti di forza con il linguaggio intimo e confidenziale di chi si racconta ai propri affetti in un momento di raccoglimento, come quello di un pranzo in famiglia.

Immagine di copertina di Luca Palatresi