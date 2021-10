Amici 21 riassunto della quinta settimana del pomeridiano dal 18 al 22 ottobre 2021

Amici riassunto della quinta settimana del pomeridiano del programma, dal 18 al 22 ottobre 2021.

Nuova settimana del programma che, tra l’altro, ha visto ospiti Stash con i suoi The Kolors che hanno presentato il nuovo singolo scritto con Tommaso Paradiso, Leoni al sole.

Arriva il momento della sfida dell’allieva di Veronica Peparini, Elisabetta, contro una cantautrice voluta da Lorella Cuccarini, Alessandra. Giudica la sfida Carlo Di Francesco, musicista, produttore musicale e compagno di Fiorella Mannoia.

Parte Elisabetta che canta Emozioni di Lucio Battisti. Risponde Alessandra con l’inedito Due minuti. Il giudice esterno chiede un seconda canzone: Elisabetta si esibisce su When love takes over di David Guetta, Alessandra con Quanno chiove di Pino Daniele di cui ha riscritto una strofa.

Vince la sfida Alessandra ed Elisabetta abbandona la scuola.

Tornati in casetta i ragazzi si confrontano sulla sfida delle cover giudicata da Ermal Meta. Tommaso è il più deluso ed è convinto che uscirà presto. Anche Albe non è contento del suo risultato.

LDA, che ha rifatto in maniera fedele A te di Jovanotti senza scriverci sopra… “Io scrivo su tutto, non ho scritto su A te...”. Alex lo consola dicendogli che il tempo era troppo poco per riuscire a scrivere. In così poco tempo è stupido, a suo avviso, scegliere la canzone più difficile e scriverci anche sopra.

Ai ragazzi non è piaciuto il fatto che la scrittura nella sfida fosse considerata fondamentale quando hanno avuto solo 40 minuti di tempo.

Nel frattempo in casetta entra Domenico Guido, che si fa chiamare Guido, il ballerino che ha vinto la sfida con Matthias.

Maria raduna i ragazzi sulla gradinata. La busta è per Giacomo e arriva da Rudy Zerbi:

Quando ho deciso di tenerti nella scuola di Amici e di permetterti attraverso una sfida di conquistare il banco l’ho fatto perché in te avevo visto un atteggiamento umile e tanta voglia di studiare visto che non ne avevi avuto mai la possibilità.

Nella scuola ti sono stati dati tutti gli strumenti utili per farti vivere al meglio quella che tu stesso hai definito – la grande fortuna di frequentare questa scuola. Sin dall’inizio hai detto che il tuo obiettivo era di arrivare a scrivere le tue canzoni. Ebbene per scrivere le proprie canzoni c’è bisogno di un vocabolario ricco, di una proprietà di linguaggio che tu non hai ancora.

Ti è stato proposto di leggere dei libri per colmare queste lacune e non hai fatto nemmeno questo. In più hai difficoltà nella preparazione dei brani che ti sono stati assegnati e non riesci a stare al passo con gli altri. Mi sembra dunque che tu non stia cogliendo l’opportunità che ti ho dato.

In quanto tuo insegnante, come sai, non posso mandarti in sfida, quello che posso invece è decidere di eliminarti o sostituirti. Non ho intenzione di eliminarti, non escludo però l’eventualità di sostituirti. È una scelta importante sulla quale voglio riflettere a lungo.

Ecco perché entrerà in casa un cantautore diciottenne che ho visto ai casting. Si chiama Simone, scrive per esigenza, scrive bene, è moderno, personale e spontaneo e usa un linguaggio reale senza cercare a tutti i costi rime o luoghi comuni.

A fine settimana, dopo aver tenuto d’occhio il vostro atteggiamento e il modo in cui vi approcciate allo studio prenderò una decisione.