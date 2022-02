Amici resoconto della puntata del 27 febbraio. Il Volo giudica la gare delle cover e, dall’America una grande sorpresa dagli OneRepublic

Amici puntata di domenica 27 febbraio. Ecco il resoconto di quello che è successo nel nuovo appuntamento con il talent show di Canale 5.

Maria De Filippi entra facendo gli auguri a Veronica Peparini, che ha già compiuti gli anni, e a Luigi che li compie nel giorno della registrazione del programma.

Sono cinque le maglie assegnate ad oggi sui 14 posti disponibili. Si parte subito con la gara delle cover.

Amici puntata 27 febbraio: la gara delle cover

A giudicare i cantanti in questa puntata ci sono i ragazzi de Il Volo che assegneranno un voto ciascuno e poi verrà fatta la media.

Parte LDA con Baila (Sexy thing) di Zucchero a cui ha aggiunto delle barre.Il voto è 7.7.

Secondo ad esibirsi è Albe che, come fa notare Maria, è un po’ “strano” in quanto ha rivelato solo questa settimana di saper suonare chitarra e piano. Canta, con proprie barre, una delle hit dei Passengers. Per lui il voto è 7.5. Tocca ad Aisha che si butta, come sempre (o quasi) su un brano internazionale. Per lei il voto è 8.2 e il suo è l’unico voto dichiarato.

L’ultimo entrato, Gio Montana, canta È sempre bello di Coez. Segue Luigi con The Power of love che dedica alla sua famiglia. Ignazio fa i complimenti al ragazzo, al di là dell’intonazione. Lui, proprio un anno fa ha perso suo padre.

Calma interpreta Parole in circolo di Marco Mengoni. Nel lasciare lo studio, prima di tornare per cantare, i ragazzi de Il Volo fanno i complimenti a Sissi (che non si è esibita in quanto già al serale) che, ad oggi, sembra la cantante più stimata dagli artisti ospiti.

Ecco la classifica dei voti de Il Volo:

Aisha 8.2 LDA – Luigi 7.7 Albe 7.5 Gio Montana 6.2 Calma

Calma è eliminabile dal suo professore Rudy Zerbi il quale recrimina al ragazzo di aver voluto scegliere da solo il pezzo da cantare. Proprio per questo non lo elimina, per insegnargli ad ascoltare.

ONEREPUBLIC

C’è una grande sorpresa per i cantanti del programma… un messaggio dagli OneRepublic che, per il mercato italiano, pubblicherà una versione apposita del nuovo singolo Sunshine coinvolgendo proprio i ragazzi di Amici (un duetto internazionale che ricorda quello di Amici 5 che vide Rita Comisi duettare con Ronan Keating, ex Boyzone),

7 miliardi di stream, decine di milioni di copie vendute in tutto il mondo, 20 dischi di platino in Italia… Ryan Tedder, leader della band, ha collaborato con nomi del calibro di Adele, Lady Gaga, Madonna, U2, Paul McCartney e Beyoncé e questa volta sceglierà un artista del programma per duettare con lui. Chi avrà questo privilegio sarà scelto attraverso una gara.