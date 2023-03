Amici 22: va in onda la puntata registrata il 23 febbraio e inizia con un messaggio di Maria De Filippi

Amici puntata 5 marzo 2023. Va in onda la puntata registrata lo scorso 23 febbraio, un giorno prima della scomparsa di Maurizio Costanzo. La puntata è per l’appunto registrata, ma non tutto il pubblico da casa è a conoscenza di questa cosa e per questo viene specificato a inizio della messa in onda insieme ad un messaggio scritto da Maria De Filippi.

Queste sono le prime parole rilasciate dalla conduttrice dopo il lutto per la perdita del marito:

“Roma, 5 marzo 2023 Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria De Filippi“

A questo punto la puntata riprende normalmente, nella pagina a seguire il resoconto dei momenti salienti della stessa ricordandovi che il 12 marzo andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano, registrata il 3 marzo, prima dell’inizio del serale previsto per il 18 marzo in prima serata su Canale 5.