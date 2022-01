Amici di Maria De Filippi, il riassunto della puntata di domenica 23 gennaio. Il serale si avvicina, Crytical omaggia Michele Merlo e una nuova eliminazione

Amici puntata del 23 gennaio 2022 il resoconto.

Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio svelando ai ragazzi che oggi sarà una giornata particolare per loro. Fa mettere a tutti gli allievi la propria maglia in una scatola di plexiglass, Entrano quindi le maglie del serale, in partenza probabilmente il 12 marzo. Chi la conquista dovrà riuscire a mantenerla fino al serale.

Oggi verranno svelate quattro nuove classifiche dei cantanti: La classifica degli inediti, la classifica delle cover, la classifica dei cantanti della scuola e quella stilata dall’ospite di oggi ovvero Gerry Scotti.

I professori possono scegliere cosa fare di chi sarà l’ultimo classificato. Per Zerbi chi è ultimo dovrà essere eliminato, la Pettinelli non è d’accordo, come anche la Cuccarini, in quanto il parere di un ospite, essendo soggettivo e basato sui propri gusti, è troppo variabile. Sarà la produzione quindi a decidere.

Amici puntata 23 gennaio 2022: la gara delle cover

Gerry Scotti dovrà giudicare i ragazzi e stilare la classifica di questa settimana. I cantanti hanno scelto delle cover legate in qualche modo alla propria storia.

Alex – Uomini soli ( Pooh ). Voto 8

– ( ). Voto 8 Aysha con un brano di Stevie Wonder . Voto 7 e mezzo

con un brano di . Voto 7 e mezzo Crytical aggiunge delle barre dedicate al padre sulla bellissima Aquiloni di Michele Merlo (voto 8 e mezzo)

aggiunge delle barre dedicate al padre sulla bellissima di (voto 8 e mezzo) Calma , allievo entrato nella scuola settimana scorsa, dedica anche lui la canzone al padre… Anche per te di Lucio Battisti (Voto 8)

, allievo entrato nella scuola settimana scorsa, dedica anche lui la canzone al padre… di (Voto 8) LDA ricorda il disco con i classici napoletani che sua madre gli faceva ascoltare ogni giorno da piccolo… canta Tu si na cosa grande di Domenico Modugno (voto 9)

ricorda il disco con i classici napoletani che sua madre gli faceva ascoltare ogni giorno da piccolo… canta di (voto 9) Albe canta un brano di Riccardo Cocciante che, nella versione di Laura Pausini , la madre che cantava sempre a lui e suo padre, Io canto (voto 7 e mezzo)

canta un brano di che, nella versione di , la madre che cantava sempre a lui e suo padre, Io canto (voto 7 e mezzo) Sissi canta Quando di Pino Daniele

canta di Rea si cimenta con Shape of my hearts di Sting

si cimenta con di Luigi canta La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani

Secondo la classifica di Scotti, che vede sul podio LDA, Crytical e Sissi, l’ultima è Rea. La produzione ha deciso che l’ultimo in classifica non sarà eliminato ma lascia al professore di appartenenza, in questo caso Rudy Zerbi, che viste le altre classifiche (dove sono stati giudicati dai propri compagni, da Linus e da Pippo Baudo), dovrà prendere una decisione.

LE CLASSIFICHE

Classifica cantanti nella scuola (fatta dai cantanti)

Alex – Sissi Luigi LDA Crytical Aisha Rea Albe

Anche Albe, come Rea, ridà la maglia alla propria professoressa, Anna Pettinelli. Il ragazzo è un po deluso dai compagni,

Classifica inediti fatta da Pippo Baudo

Alex – Calma – LDA Sissi – Albe Aisha – Luigi Crytical Rea

Classifica Cover di Linus

LDA – Luigi – Rea Aisha – Albe – Alex – Sissi Calma Crytical

Anche Crytical scende a ridare la maglia ad Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi sceglie di eliminare in base alle classifiche Rea che lascia definitivamente la scuola. Maria De Filippi ricorda alla ragazza di non arrendersi e le fa l’esempio di Mara Sattei, allieva di Amici dieci anni prima ma esplosa fuori dal programma diversi anni dopo. Ricorda anche Ultimo, bocciato ai casting e che oggi riempie gli stadi.