Amici 23: nella prima settimana le scelte dei ragazzi, punizioni, la classifica e… il “regolamento Celentano”

Nella seconda puntata del pomeridiano della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi in onda martedì 27 settembre sono stati dati ai ragazzi i primi voti e la prima classifica.

La scelta di Matthew, Mew, Sofia e Dustin

La cantante Mew sceglie di entrare nel team di Lorella Cuccarini mentre la ballerina Sofia e il ballerino Dustin scelgono Alessandra Celentano.

Matthew dopo aver incontrato sia la Pettinelli che Zerbi, e alla fine sceglie proprio Rudy come insegnante. A lui piace la scrittura del ragazzo, per questo ha voluto fargli fare l’inedito in puntata. Apprezza poi il fatto che suona uno strumento e la sua attitudine rock.

Nel 2019 inizia a suonare la chitarra dopo un concerto in cui un chitarrista lo ha colpito. “La chitarra mi ha salvato la vita quando ero perso in buio totale“. La prima canzone che ha scritto è stata ovviamente un brano d’amore. Ha un ottimo rapporto con il padre che è la sua roccia e che lo sostiene in tutto.

Punizione per HOLY FRANCISCO e il regolamento celentano

Gli allievi sono stati convocati in studio a inizio puntata ed è apparso loro Rudy Zerbi che ha svelato che c’è già un premio… quello fenomeno della classe. Il professore manda in onda un video in cui Matthew dice ad Holy Francisco che spaccheranno tutti e il secondo risponde: “A Rudy Zerbi gli faccio un c**o così“.

Francesco si giustifica chiedendo scusa al professore che, a sua volta, gli chiede di far fare quattro risate anche a lui cantando una cover. Il pezzo scelto è “Diventerai una star” dei Finley.

“Quanti cori…” afferma Rudy dopo aver ascoltato il ragazzo andando a sottolineare quanto necessiti di supporto vocale nelle esibizioni. Non essendo stato impressionato dal ragazzo affida un compito all’allievo di Anna Pettinelli: un brano italiano da cantare.

Tornato in casetta Holy Francisco è terrorizzato dal fatto che possano scegliere di mandarlo via per questo episodio.

Nel frattempo anche la Celentano convoca i ragazzi in studio per far conoscere loro il “regolamento Celentano” che potrà essere modificato da lei medesima:

La puntualità è alla base delle regole da rispettare a scuola e nella vita. È fatto divieto arrivare in ritardo alle lezioni

Non si ammettono disattenzione, atteggiamento superficiale o menefreghista e sbadigli durante le lezioni.

Mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola compresa la casetta, nel rispetto della comunità e della produzione che vi ospita

Rivolgersi alla sottoscritta e al suo staff dando del lei

Riposo: dormire almeno 7 ore per notte

Poi ci sono alcune regole solo per i ballerini:

Mantenere il peso forma consono per un danzatore

Il trucco dovrà essere leggero e naturale, consono all’età dell’allieva, tranne particolari esigenze artistiche

L’igiene personale dovrà sempre essere curata con attenzione

Non solo nelle mie ma in tutte le lezioni è vietato indossare gioielli e piercing per la propria incolumità e quella altrui

è vietato appoggiarsi alla sbarra

Amici di maria de filippi prima classifica

In base alle esibizioni della puntata di domenica 24 settembre i professori hanno stilato due classifiche, una di ballo ad opera di Alessandra Celentano, Raimondo Totaro ed Emanuel Lo, e una di canto di Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

classifica ballo

Dustin media 8- / Marisol media 8- Sofia media 7+ Kumo media 6- Gaia media 5.5 Elia media 5+ Simone media 5 Nicholas – media 4+ / Chiara media 4+

CLASSIFICA DI CANTO

Matthew media 8- (Zerbi 9, Cuccarini 6.5, Pettinelli 8) Mew media 8– (Zerbi 6.5, Cuccarini 7.5, Pettinelli 9) / Lil Jolie media 8– (Zerbi 9, Cuccarini 7, Pettinelli 7) Holden media 7++ (Zerbi 9, Cuccarini 8-, Pettinelli 5.5) Petit media 7+ (Zerbi 9, Cuccarini 7, Pettinelli 5.5) Stella media 6.5 (Zerbi 6+, Cuccarini 6.5, Pettinelli 7) Ezio media 6++ (Zerbi 5-, Cuccarini 7, Pettinelli 7.5) Holy Francisco media 6+ (Zerbi 5-, Cuccarini 6.5, Pettinelli 😎 Sarah media 6- (Zerbi 6, Cuccarini 7+, Pettinelli 4.5) Spacehippiez media 6– (Zerbi 7, Cuccarini 7, Pettinelli 3) Mida media 5.5 (Zerbi 6, Cuccarini 8-, Pettinelli 3)

Alessandro Celentano assegna il primo compito a Nicholas, ultimo in classifica a cui riconosce buona volontà ma nessun’altra dote. Per lei è massiccio, poco armonioso e troppo grosso per essere un ballerino.

A lui assegna una coreografica, non esagerata, con elementi di classico e linee.