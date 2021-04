Amici di Maria De Filippi: le pagelle agli inediti di Leonardo Lamacchia, Raffaele e Sangiovanni

Amici di Maria De Filippi inediti pagelle. Si conclude con questo trittico maschile il lavoro attorno agli inediti lanciati ad Amici 20.

Se il “vincitore annunciato” già dai pomeridiani, Sangiovanni, ha dalla sua una capacità di scrivere in maniera ficcante, muovendosi agevolmente fra le mode del momento ( alcune deprecabili e va detto ), Leonardo Lamacchia gli contrappone una scrittura consapevole dal punto di vista stilistico, di quelle che non s’interessano dei tempi, perché arriva per restare anche dopo, anche quando la moda sarà un’altra.

Per Raffaele Renda il discorso è un po’ più stilistico; cosa gli piace si capisce subito così come cosa potrebbe fare con la voce. Si badi, ho scritto potrebbe perché talvolta bisognerebbe lasciare un po’ di spazio all’immaginazione e non cercare di strabiliare ad ogni pezzo. E’ un po’ il suo vezzo, uno specchiarsi di continuo e questo toglie un po’ d’anima.

Ecco a voi comunque cosa perso dei loro inediti. Cliccate più in basso su continua.