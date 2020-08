Amici Casting, continua “l’assalto” dei TikToker.

Qualche giorno fa All Music Italia vi ha svelato in esclusiva che Valerio Mazzei, tra i TikToker più amati e seguiti in Italia, ha sostenuto il provino per entrare nel Talent show di Canale 5 (qui l’articolo).

Ma a quanto pare il programma di Maria De Filippi quest’anno ha deciso di mantenersi al passo coi tempi andando a pescare a piene mani nel mondo di TikTok, la piattaforma ad oggi più utilizzata dai giovani e All Music Italia è pronto a svelarveli in questo articolo e in uno in uscita nei prossimi giorni.

Ovviamente non solo di questo si tratta e i ragazzi che stanno sostenendo i casting sono vari e proveniente da veri contesti (qui vi abbiamo parlato di alcune voci note).

Per esempio tra quelli che hanno sostenuto il provino c’è una band che ha pubblicato due negli ultimi mesi di cui il nostro sito ha già scritto, parliamo dei Fake.

Tre componenti di cui due provenienti da un precedente gruppi, i Thema, i Fake hanno pubblicato nel corso del 2020 due singoli, Dillo (diventata anche colonna sonora di una campagna pubblicitaria), e Così il cui brano è stato presentato in anteprima proprio dal nostro sito.

Riusciranno i Fake ad entrare nella scuola più ambita d’Italia? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

Ma torniamo a parlare dei due TikToker che hanno sostenuto il provino. Clicca su continua per scoprire di chi si tratta.