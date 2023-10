Amici 23: nella terza settimana un provvedimento disciplinare, mentre Mew si racconta a cuore aperto e Holy Francisco…

A meno di ventiquattro ore dalla messa in onda della quarta puntata del Pomeridiano di Amici 23, ripercorriamo insieme la seconda settimana degli allievi di canto all’interno della scuola: dalla fragilità di Mew alla storia di Mida, passando per un provvedimento disciplinare per le pulizie, che non permetterà a Ezio di esibirsi in puntata, mentre tra Sarah e Holy Francisco sembra stia nascendo un rapporto speciale.

Mew, “Anche fragile” e la storia con MAtthew

Durante una lezione all’interno della scuola Mew si è confidata con il proprio vocal coach, mostrando le proprie fragilità e dando voce alle proprie emozioni.

Ad aver fatto traboccare l’acqua del bicchiere è stato un brano di Elisa, “Anche Fragile“, che la giovane cantautrice fatica a cantare in quanto lo ascoltava sempre in un periodo in cui non stava affatto bene.

“C’è stato un periodo, 3/4 anni fa, in cui sono stata tanto male. Ogni volta che ci penso non riesco a cantarla. Se mi ci metto dentro non arrivo alla fine. Avrei voluto scriverlo io questo brano. Ogni parole del testo sembra stare lì apposta per me. Me la sento proprio dentro.

In quel periodo non capivo perché avevo certe difficoltà nel fare le cose. Banalmente, facevo fatica a gestire le mie emozione. Fare la spesa mi faceva paura, guidare mi metteva ansia… Non uscivo mai, stavo sempre a casa, non ce la facevo. Cinque anni fa non avrei mai potuto fare questa esperienza. La mia famiglia ci ha messo un po’ a capirmi. Adesso faccio molta meno fatica, per fortuna, ma non mi piace ugualmente farmi vedere così vulnerabile”.

Nel mentre, il legame tra Mew e Matthew si consolida di giorno in giorno e, a distanza di una settimana dalla nascita di questo speciale rapporto, arriva il primo bacio (“Valentina, tu mi piaci. Posso dirlo? Sei una persona molto interessante“).

Amici 23: i compiti della terza settimana

Durante il daytime di Amici 23 Rudy Zerbi ha assegnato un compito a Ezio, che domenica dovrà interpretare “Magnifico” di Fedez e Francesca Michielin.

Di seguito riportiamo alcuni frammenti della lettera del prof di canto:

“Caro Ezio, partiamo da un presupposto chiaro: tu sai cantare, ma secondo me non basta. Ti spiego il perché: è come se tu cantassi nella tua cameretta, ma devi capire che sei ad Amici e hai il dovere di cantare anche per chi ti ascolta. Devi comunicare passione ed entusiasmo per quello che fai. E invece dopo ogni tua esibizione mi parte lo sbadiglio. Forse perché canti solo per te stesso, ma un’artista deve essere generoso e concedersi a chi lo ascolta”.

Anche Anna Pettinelli ha deciso di assegnare alcuni il compiti. Il primo è per Matthew, che porterà sul palco una personalissima versione di “Uptown Funk” di Mark Ronson feat Bruno Mars:

“Caro Matthew, mi piaci molto. Sei partito bene, ma poi ti sei un po’ spento. In puntata hai cantato male. Non so se è colpa della bronchite che lamenti, oppure se quando esci dal seminato del tuo amato rock ti trovi in difficoltà. Dimostrami che sai cantare anche altro e ristabilisci la stima che ho nei tuoi confronti. Fammi rinnamorare di te, perché ci siamo un po’ persi”.

Il secondo compito è invece per Spacehippiez, che la Pettinelli afferma di osservare da un po’ per capire meglio quali sono i suoi limiti e le sue inclinazioni, “perché finora ti sei misurato solo con canzoni molto facili e orecchiabili, mentre adesso è giunto il momento di confrontarsi con un classico d’amore: ‘Tutto quello che un uomo‘ di Cammariere“.

In risposta al compito, Spacehippiez ha raccontato ai compagni un aneddoto che lo riguarda. Di seguito riportiamo le sue parole:

“Questo è un pezzo d’amore e in amore io sono abbastanza un sottone. Mi è infatti capitato di innamorarmi completamente e follemente di una ragazza che conoscevo fin da quando sono piccolo e per lei ho fatto un po’ di cose. Tra queste ho scritto un EP e poi, siccome lei studiava e viveva in Inghilterra, le ho fatto una sorpresa e sono andato a trovarla con la scusa di dover girare un video per l’EP. Alla fine ho capito che non potevo andarmene senza dirle tutto. Quindi, le ho scritto una lettera e lei, mentre andavo in aeroporto, mi ha chiamato e mi ha detto: Guarda, sei un ragazzo coraggiosissimo, ma sono fidanzata”.

Holy Francisco e Sarah: love is in the air?

A inizio settimana in casetta sembrava stesse per sbocciare un nuovo amore, questa volta tra Holy Francisco e Sarah, ma – nonostante qualche bacio – tra i due pare non esserci nulla, o per lo meno così sostiene l’allievo di canto:

“Qua dentro mi sembra che ci siamo tutti rinco**niti. Io e te siamo stati molto vicini per due giorni. Questo però non significa che stiamo insieme. In questo momento mi serve più un amico/a che un qualcosa di altro”.

matthew e mew: l’incontro con i produttori

Durante la settimana alcuni produttori hanno chiesto di incontrare alcuni dei ragazzi di Amici 23 perché interessati a produrre i loro inediti. Ed è così che Matthew ha incontrato un suo mito, colui che l’ha spinto ad imparare a suonare la chitarra, ovvero Giulio Nenna (oltre 35 dischi di platino e 6 volte direttore d’orchestra a Sanremo), che produrrà “Fammi“.

SIXPM – che ha prodotto artisti come Jovanotti, Elisa e Marco Mengoni e vanta più di 40 certificazioni tra oro e platino – ha scelto invece di produrre “Mercoledì Mai” di Mew.

amici 23, il racconto di Mida

Durante il daytime anche Mida ha ricevuto un compito da parte di Anna Pettinelli, che non ha mai nascosto le proprie perplessità sul reale talento dell’allievo, al quale ha chiesto di concentrarsi più sul contenuto che sulla forma, cimentandosi nell’interpretazione di “Brividi” di Blanco e Mahmood.

“Io la ringrazio, perché speravo che mi arrivasse questa roba“, ha detto il cantante in risposta all’assegnazione. “Sono una persona positiva, che ha tanta energia e tanta voglia di fare. E questo esce fuori. Ho dato tanto, forse anche più del dovuto. Ma questa è una cosa mia, che si può correggere. Penso che sia comunque un punto di forza da calibrare“.

Poi, in saletta con Lorella Cuccarini, si è confidato con la sua insegnante:

“C’è un lato di me che ancora non è uscito e voglio tanto farlo vedere. Io ho passato gli ultimi 8 anni della mia vita a fare solo questo, a pensare solo a questo. Ho sacrificato tante relazioni e tante occasioni. Prima di prendere la maglia, ho lavorato tanto anche per capire chi sono ed ho imparato ad ascoltare”, soprattutto la mamma, che definisce la donna della sua vita, “un angelo caduto in terra per me“.

