Amici 23 due allievi dello scorso anno ritornano nella scuola e due professori lasciano?

Domenica 17 settembre partirà la 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un’edizione che vedrà di sicuramente cambiamenti tra i professori ma anche dei ritorni.

Piersilvio Berlusconi, visti gli ottimi risultati portati a casa la domenica pomeriggio dall’accoppiata Amici/Verissimo, sceglie quindi di riconfermare il talent show più longevo della televisione italiana in questa collocazione.

I Casting del programma sono iniziati già da diversi mesi e gli autori sono alla ricerca di nuovi talenti. E due potrebbero essere ripescati direttamente da Amici 22, edizione che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola.

Prima di parlare degli allievi facciamo però il punto della situazione per quel che riguarda i professori. Ancora non ci sono conferme ufficiali ma è praticamente certo che nel ruolo di professori di canto verranno riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Per quel che riguarda il ballo invece l’unica certezza al momento rimane la severissima, ma anche molto apprezzata, Alessandra Celentano.

Rimanendo tutti i siti d’informazione danno per certa l’abbandono da parte di Raimondo Todaro e, sempre secondo queste voci, le motivazioni starebbero nella discussione con Maria De Filippi avvenuta durante la registrazione del serale. Una discussione che al momento della messe in onda della puntata è stata tagliata.

Incerto invece il futuro di Emanuel Lo. Uno dei due posti vacanti della cattedra di ballo potrebbero essere occupato, sempre secondo i rumors, dalla ballerina professionista (nonché allieva nella nona edizione, quella vinta da Emma) Elena D’Amario.

Per quanto riguarda il canto pare certo che lascerà il posto Arisa. La cantante, oltre a dedicarsi alla propria carriera artistica con il sogno di tornare al Festival di Sanremo, sembrerebbe già confermata nella giuria di The Voice Kids di Antonella Clerici in onda su Rai 1.

In rete si susseguono Rumors che vorrebbero Emma Marrone al suo posto. Un’ipotesi che ci sembra alquanto remota visto che la cantante ha un album da far uscire e un possibile ritorno al Festival.

E sugli allievi?