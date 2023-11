Amici 23, le anticipazioni della settima puntata con Alex Wyse, Enrico Nigiotti e Gabry Ponte

Amici 23, le anticipazioni della settima puntata del Pomeridiano.

Domenica 5 novembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Alex Wyse, che presenterà il nuovo singolo “Un po’ di te“; Enrico Nigiotti, che canterà la sua “ninnananna“; Gabry Ponte, che giudicherà la gara di canto; Anbeta, che giudicherà la gara di ballo e Diana Del Bufalo, che promuoverà il suo nuovo spettacolo teatrale.

Holden, Nicholas, Sofia e Mew svolgeranno invece i compiti assegnati loro rispettivamente da Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, mentre Holy Francisco affronterà finalmente la sua sfida, riprendendosi la maglia grazie all’inedito.

Amici 23: lo sconforto di Stella

Puntata da dimenticare per Stella che, dopo aver cantato “Russian Roulette” di Rihanna, ha avuto un momento di sconforto. La cantante era infatti convinta di aver portato a casa una buona esibizione, ma Rudy Zerbi non era d’accordo.

Nonostante ciò, Stella è stata scelta dai compagni per compagni per cantare il suo inedito. Dopo averlo provato due volte, però, è scoppiata a piangere ed è andata in bagno.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la settima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 5 novembre è registrata).