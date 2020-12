Amici 20 puntata 19 dicembre. Ecco il resoconto di quanto successo nella puntata in onda questo sabato.

Maria chiama subito il cantautore Sangiovanni, il giovane artista ha diritto ad una doppia esibizione grazie al voto del pubblico su TimMusic. Canta Gucci Bag, brano disponibile su tutte le piattaforme digitali (qui il testo).

Segue Enula (qui la sua scheda) che propone una cover internazionale assegnatale da Rudy Zerbi. Maglia confermata per lei.

A questo punto viene mandato in onda un filmato in cui viene mostrato lo stato di scarsa pulizia in cui riversa il loro alloggio. I ragazzi nel RVM litigano tra loro per chi è più o meno responsabile della situazione visto che c’è il rischio sfida.

Sono stati i ragazzi stessi a indicare tre nomi da mandare in sfida: Rosa, Arianna e.

Rosa è la prima ad affrontare la sfida, lo sfidante è scelto dai professori di categoria e a loro starà il giudizio. La ragazza si confronterà con Simone. Nella prima prova il ragazzo balla su un brano di Cardi B mente Rosa su Dernière danse di Indila. Seconda prova con Simone su un brano di James Brown e Rosa sulle note di This is me di Keala Settle dal film The Greatest showman.

I voti sono anonimi (Alessandra Celentano vota: nessuno dei due) entrambi gli altri due giudici votano Rosa che rimane nella scuola.

Prosegue la puntata e rocca a Leonardo (qui la scheda). Il ragazzo canta l’inedito già fuori, Via Padova e conferma la sua maglia.

È il momento del ballerino Riccardo che si esibisce su Head & Heart. Lorella Cuccarini gli riconsegna la maglia.

Continuano le sfide disciplinari. Arianna deve confrontarsi con Federica, scelta da Anna Pettinelli, che la preferisce di gran lunga ad Arianna. Arisa la vuole giustificare in quanto pensa che la ragazza ha bisogno di tempo. La produzione accetta anche se la Pettinelli è assolutamente contraria a questa giustifica. Arianna decide di affrontare ugualmente la sfida. A giudicare sarà Paolo Giordano.

Inizia Federica, entrambe le ragazze si cimentano con La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Il critico musicale è già convinto della scelta… Arianna resta nella scuola.

Arriva il turno del ballerino Samuele che balla su una coreografia di Veronica Peparini su un brano di Labrinth. Maglia confermata anche per lui. Maria fa esibire il ragazzo vestiti da Babbo Natale.

Deddy canta il brano, prodotto da Michele Canova, Il cielo contromano (qui il testo). “Per Rtl 102.5 è presto” afferma Federica Gentile, “per Radio Zeta vediamo…“. Anche Pippo Pelo nonostante i complimenti non si sbilancia sulla programmazione.

Tocca a Esa (qui la storia) che canta il brano Sono nato due volte, nato in un modo e poi viene modificato grazie alla produzione di Chris Nolan. Anche qui le radio non si espongono. Rudy gli riconsegna la maglia.

La ballerina Giulia, che ha trovato un singolare modo per non addormentasi durante le lezioni, cantare, si esibisce sulle note di un brano di LP. Le viene riconsegnata la maglia.

È la volta di un allievo di Arisa, Raffaele (qui la storia), che canta l’inedito Senza love. Radio Kiss Kiss rivela che lunedì farà ascoltare tutti e tre i brani inediti dei ragazzi. A Raffaele torna la maglia.

Rudy non è convinto di Raffaele e chiede che lui canti un brano di Mango, Oro. Arisa è contenta dell’esibizione, Zerbi no.

Sulle note di Conga balla Martina che riprende la maglia.