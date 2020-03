Amici 19 semifinale. Questa sera, 27 marzo, va in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi.

Sono cinque i talenti rimasti in gara e solo quattro di loro accederanno alla finalissima di settimana prossima: Nyv, Gaia e Giulia tra i cantanti, e Javier e Nicolai tra i ballerini.

A valutare le performance anche in questa finale la giuria composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi, la var con Peppe Vessicchio e Luciano Cannito, i sei professori del programma e il televoto.

Amici 19 semifinale

Maria introduce la giuria e mostra ai ragazzi le maglie dei finalisti. La conduttrice spiega che durante la settimana è stata data la possibilità ai ragazzi di stilare una classifica… il preferito potrà esibirsi per cercare di accedere alla finale.

Il candidato è Javier che, se dovesse raggiungere il 75% dei pareri positivi dalla giuria andrà direttamente in finale.

La stessa cosa è stata fatta tramite televoto (il valore del televoto sarà devoluto a favore della protezione civile italiana) e in questo caso i preferiti sono risultati Javier e Giulia.

Inizia Giulia che canta Tu si ‘na cosa grande.

Vota la giuria:

Vessicchio = sì

Cannito = sì

Veronica Peparini = sì

Timor Steffans = no

Celentano = sì

Stash = sì

Zerbi = sì

Pettinelli = no

Marcuzzi: sì

Incontrada = no

Giulia non riesce ad accedere direttamente alla finale.

Tocca ad Javier esibirsi sulle note di un brano di Marco Mengoni, Solo due satelliti, e cercare di convincere le giurie.

Veronica Peparini = sì

Timor = sì

Celentano = sì

Cannito = no

Vessicchio = no

Stash = sì

Zerbi = no

Pettinelli = sì

Marcuzzi = sì

Incontrada = no

Anche Javier non riesce ad accedere alla finale.

Maria a questo punto introduce i gironi che saranno tre. Il primo classificato otterrà la maglia e quando ne mancherà una sola gli ultimi due a contendersi una maglia andranno in sfida.

Primo girone

Voterà la giuria. La ragazza canta Chega. Maria fa notare che anche Rtl 102.5 passa il brano della ragazza al contrario di Radio Deejay e RDS dove lavorano rispettivamente Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Arriva il momento di una comparata tra Javier e Nicolai.

Alla fine dell’esibizione Maria mostra la classifica che mostra Gaia prima seguita da Nicolai e Javier.

Tocca a Nyv che canta l’inedito Banlieu e si classifica terza.

Torna a cantare Giulia che canta il suo inedito, Va tutto bene.

Arriva il momento di vedere chi è il primo finalista di Amici 19… ma c’è un pari merito tra Giulia e Gaia al primo posto.

Per la prima prova delle due ragazze Stash propone una comparata su Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, Vorrei la pelle nera e Crazy in love di Beyonce.

Il secondo confronto è sulla voce di Adele.

Vince Gaia che è ufficialmente la prima finalista di Amici 19.

SECONDO GIRONE

L’ordine di esibizione è stato deciso dal pubblico tramite Tim Music. Inizia Giulia con Il cielo nella stanza di Salmo.

Il secondo ad esibirsi è Nicolai che non convince però la Maestra Alessandra Celentano. Il ragazzo vuole sentire il parere di Giuliano Peparini che afferma che il ragazzo ha ballato bene.

Terza ad esibirsi è Nyv che canta Before you go di Lewis Capaldi ma si piazza seconda alle spalle di Nicolai.

Tocca a Javier che balla su Il peso del coraggio, brano di Fiorella Mannoia scritto da Amara.

Javier è il secondo finalista di Amici 19.

Pausa dalla gara con Al Bano e Romina Power e Rudy Zerbi agnello sacrificale del gioco del programma.

Terzo girone

Inizia il terzo girone con Nyv che canta un brano di Adrian Nivan. Seconda ad esibirsi è Giulia con Insieme non ci sto più ed infine chiude Nicolai che balla sulle note di La vita di Shirley Bassey.

In questo girone vota la Var e Cannito, prima del verdetto, vorrebbe vedere Nicolai ballare da solo per una volta e non in una coregografia.

Nicolai è primo in classifica ed è quindi il terzo finalista. La sfida finale è tra due cantanti, Giulia e Nyv. Il ragazzo è dispiaciuto per come ha ballato e non riesce a godersi il momento della maglia.

La sfida finale

In questa sfida giudica il televoto.

Parte Giulia cantando uno degli inediti del suo disco (vedi qui), Le domeniche di maggio. Nyv risponde con Un’estate fa di Franco Califano in una versione riarrangiata.

Seconda sfida con Giulia Molino che canta Meraviglioso amore mio di Arisa e Nyv interpreta l’inedito Personne.

Ultimo brano per Giulia… Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni mentre per Nyv Con il nastro rosa di Battisti.

Il quarto finalista di Amici 19 è Giulia Molino.

Foto di Fabrizio Cestari – Rockett