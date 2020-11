Dopo una prima puntata che ha decretato il passaggio del turno di M.E.R.L.O.T e Wrongonyou e la seconda con vincitori Greta Zuccoli e Le Larve, parte la terza puntata di AmaSanremo.

Nella Sala B di Via Asiago a Roma conduce Amadeus insieme a Riccardo Rossi. Ema Stokholma è in diretta su Rai Radio2.

Ospite della puntata è Malika Ayane, che esordì al Festival di Sanremo 2009 tra i Giovani con Come Foglie.

In gara oggi Gaudiano, I Desideri, Murphy e Sissi.

La giuria televisiva, che conterà per il 33%, è pronta e composta da Luca Barbarossa, Piero Pelù, Beatrice Venezi e Morgan. Ai loro voti si sommeranno il televoto (34%) e la commissione artistica (33%).

Alle 22.39 inizia la terza puntata di AmaSanremo. Amadeus presenta Ema Stokholma e Riccardo Rossi.

L’attore a sua volta presenta i componenti della giuria televisiva.

Codici del televoto:

01 – Gaudiano

02 – I Desideri

03 – Sissi

04 – Murphy

Numeri per votare:

894001 – televoto da telefono fisso

4754751 – SMS

VIA AL TELEVOTO alle 22.42

AMASANREMO – GAUDIANO

Gaudiano canta Polvere da Sparo

Testo di Luca Gaudiano

Musica di Luca Gaudiano e Francesco Cataldo

Luca Barbarossa – Voto 10 “Ti trovo eccezionale. L’elaborazione di un lutto tramutato in energia così positiva è qualcosa di devastante e meraviglioso. L’arte è questo. Tramutare le ferite in qualcosa di condivisibile. Mi hai ricordato la potenza vocale di Tiziano Ferro. Se ci fosse 11 ti darei 11!”

Morgan – Voto 9 “Anch’io ho avuto un’esperienza analoga con mio padre. La canzone mi ricorda Luigi Tenco suicida. Immagini forti. Vorrei aiutarti a distendere le tue parole. La canzone rischia di non arrivare per quello che è. Se pensi a Tenco lui non dice 200 cose. Meglio poche cose e molto preciso. Hai una fantastica connessione con la canzone d’autore italiana. Prova a fare qualcosa di più classico e meno moderno.”

Beatrice Venezi – Voto 8 “Sei partito sottotono, ma ti sei liberato dall’emozione. Spero sia arrivato anche a casa. Non mi è chiara la tua direzione musicale. Ci sono tante influenze, ma questo è uno di quei pezzi che può funzionare anche in radio.”

“La canzone parla di un evento traumatico che ha cambiato la mia vita, ma morte di mio padre, scomparso per le complicanze derivate da un tumore al cervello. L’ho accompagnato quotidianamente in una degenza difficile e in una fine devastante.”

Totale della giuria televisiva – 37

AMASANREMO – I DESIDERI

I Desideri cantano Lo Stesso Cielo

Testo e musica di Marco Rettani, Tony Maiello, Salvatore Iadicicco e Giuliano Iadicicco

Luca Barbarossa – Voto 7

“Complimenti, siete cresciuti a pane e musica e avete già un trascorso. In questa canzone c’è un buon intento, ma espresso in maniera un po’ troppo basico. Avrei sviluppato il tema in maniera un po’ più ironica.”

Morgan – Voto 7

“Do sempre voti molto altri, ma sento di non essere a mio agio nel mestiere di giudicare. Io voglio dare il mio contributo di competenza. Perchè siete in due e non fate mai un’armonizzazione dal vivo? Perchè c’è una voce pre-registrata? È un’occasione sprecata. Vi trovo molto, troppo prodotti per degli esordienti. Sembrate omologati a quello che c’è in questo momento. Vorrei vedere più graffio.”

Beatrice Venezi – Voto 6

“Credo possiate avere successo in un certo ambito, ma già tante delle cose che ho sentito nel brano sono poco innovative. Non è un brano che mi ha colpito.”

Piero Pelù – Voto 10

“Si capisce che siete nati su un palco! Una parte del vostro testo mi piace, ma un’altra l’ho trovata banale. Siete bravi, ma dovreste osare di più. Questo ritornello, però, ti si appiccica in faccia!”