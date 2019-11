Amalia Gré “Goodbye Pork Pie Hat” anticipa il nuovo disco

Amalia Gré è tornata nella scena musicale italiana con il brano Goodbye Pork Pie Hat, una raffinata cover in rotazione radiofonica dall’8 novembre scorso.

Il brano sarà contenuto nell’album Beige, in uscita il 22 novembre.

Beige è il quarto album dell’artista. Fa seguito infatti ad Amalia Gré del 2003, Per te del 2006 e Minuta vs Amalia Gré del 2008.

Amalia Gré racconta con queste parole la scelta del brano:

“Goodbye Pork Pie Hat è il brano che una splendida sera d’estate ho ascoltato a San Francesco al Prato a Perugia suonato dall’orchestra di Gil Evans, e che mi ha fatto decidere che sarei diventata una cantante di jazz. Questo durante gli anni universitari ad Umbria Jazz. È lo standard americano con cui ho cominciato il mio percorso di jazz.”

La versione Radio Edit di Goodbye Pork Pie Hat differisce da quella contenuta nell’album per l’aggiunta di una intro morbida, che predispone all’ascolto ed invita l’animo nel delicato mondo di Amalia e Charles Mingus.

AMALIA GRé BEIGE

Per quel che riguarda il nuovo disco in uscita, ecco come ne parla l’artista:

“Il jazz per me è beige, non passa di moda, rimarrà sempre come musica di ribellione, valvola di sfogo e cuscino culturale maestoso sul quale io mi appoggio e mi appoggerò, avendo fatto tesoro di questo bagaglio immenso che sempre mi sosterrà. Mi ha dato le ali. Ho conquistato la libertà espressiva che ti dà l’arte di improvvisare, propria del jazz. Ma mi sono liberata ancora di più, quando poi ho deciso di scavalcare le regole che anche il jazz imponeva. L’ho ristrutturato, destrutturato e ne ho fatto casa mia, con ritmiche e strutture personali. Ringrazio la vita di aver avvicinato la mia anima a questa arte e di andarci a braccetto.”

Qui in basso potete trovare il link per il pre order dell’album.