A poche ore da Sanremo Giovani Amadeus svela perché porterà sei artisti al Festival. E su Lady Gaga e Britney Spears...

Mancano ormai poche ore, pochissime, all’appuntamento con Sanremo Giovani 2022. La serata, presentata da Amadeus con le incursioni di Gianni Morandi, sarà molto importante in quanto conosceremo i 6 (su 12) artisti che prenderanno parte alla gara del Festival di Sanremo 2023.

E così Amadeus dopo i tre dello scorso anno aumenta addirittura a sei il numero dei giovani promossi. In conferenza stampa il Direttore artistico ha motivato così la sua scelta…

“Sono felice anche perché questa sera si compone il cast dei 28. Ringrazio i ragazzi per le loro proposte di qualità. Durante il periodo in cui ho scelto (in maniera accurata e sofferta) ho ascoltato 1400 canzoni. Per me la scelta delle canzoni è il momento più importante di tutto il Festival. Abbiamo una responsabilità e nessuno di noi vuole sbagliare. Ho portato a 6 i Giovani non per un colpo di teatro, ma perché sinceramente era impossibile sceglierne soltanto 3. Io… li avrei portati tutti!“

Sembra tutto un Work in progress nelle parole di Ama ma, secondo noi, vista da fuori l’evoluzione dei suoi Festival di Sanremo segue una strada ben precisa con cui il Direttore artistico sta ridisegnando il Festival passo dopo passo, anno dopo anno e anche, perché no, errore dopo errore.

Nei primi due anni, 2020 e 2021, ha riportato la categoria Nuove proposte, precedentemente abolita da Baglioni. Ha quindi capito che purtroppo il pubblico, per qualche strano motivo, non vuole assistere o non dà abbastanza attenzione alla gara di artisti sconosciuti, o giù di lì, (fanno eccezione i talent perché fanno conoscere giornalmente l’artista ma anche la persona). e i talenti in gara non traevano grossi benefici dal Festival.

Così nel 2022 ha ripreso la formula Baglioni. Dovevano essere due gli artisti a diventare big sul campo ma Ama ha scelto all’ultimo di portarli a tre. Risultato? Due su tre hanno ottenuto ottimi risultati nelle vendite dimostrando che la categoria unica, nessuna distinzione tra artisti di successo e nuove leve, permette a tutti di essere valorizzati.

E così quest’anno i giovani promossi sul campo diventano 6 e il cast del Festival di 28 che, sembreranno tanti, ma ricordiamo che nel primo Festival di Amadeus furono 34 (e Baudo arrivò anche a punte di 36 negli anni ’90).

Un’unica categoria che è stata possibile creare in maniera funzionale solo cambiando i meccanismi e la percezione sul Festival passo dopo passo. Solo cinque anni fa sarebbe stato impensabile che Mengoni, Giorgia o Gianni Morandi stesso si mettessero in gara con artisti di nuova generazione nella stessa categoria. E zitti zitti i giovani in gara, da 8 in una categoria a parte, spesso bistrattata, son diventati 6.

Del resto come dichiarato da Stefano Coletta, Direttore della Direzione Intrattenimento Prime Time:

“Amadeus si impegna davvero, facendo un grande lavoro musicale, ma anche televisivo. Queste edizioni del Festival hanno cambiato l’idea di televisione generalista in quando è stata sposata in pieno l’idea del servizio pubblico di aprirsi ai giovani. Si vede che c’è un lavoro attento alla ricerca del talento.”

Prossimo obiettivo di Amadeus? Impossibile saperlo. Visto dal nostro punto di vista dare, ora che c’è un’unica direzione artistica, una propria unicità ad Area Sanremo che, al momento, è praticamente diventato “Sanremo giovani secondo tentativo“. Forse la via giusta è quella che si ritorni ad Area Sanremo come Contest solo per le etichetta indipendenti e per gli artisti senza etichetta.

Amadeus da Sanremo giovani agli ospiti del Festival

In conferenza stampa del 16 dicembre il Direttore artistico ha anche spiegato che sta scegliendo le co-conduttrici per le serate del Giovedì e venerdì (martedì e sabato ci sarà Chiara Ferragni, Mercoledì Francesca Fagnani) e che saranno rigorosamente italiane.

Partita anche la ricerca dei super ospiti internazionali anche se Ama al momento smentisce la presenza di Lady Gaga e Britney Spears.