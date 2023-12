Amadeus: “Laura Pausini a Sanremo 2025? È brava, capace e credibile”

Ospite del podcast “Pezzi: dentro la musica“, Amadeus si è espresso sulla possibilità di ritrovare Laura Pausini sul palco dell’Ariston, questa volta in veste di conduttrice e direttrice artistica di Sanremo 2025.

“Laura è brava, capace e credibile. E poi è vero: lei ha il suo “Fiorello” in Paola Cortellesi e il loro rapporto è popolare. Una volta che non lo faccio io, ognuno può fare quello che vuole. Da spettatore trovo giusta la presenza femminile sul palco”.

Inoltre, va detto che la Pausini ha già fatto televisione (Laura & Paola, 2016; Laura Xmas House Party, 2016; ecc.) e, oltre ad essere una delle artiste italiane più premiate e apprezzate anche all’estero, ha condotto anche l’Eurovision Song Contest di Torino (2022) con Alessandro Cattelan e Mika.

La conduzione di Sanremo 2025 sarebbe dunque per lei un ulteriore traguardo, che la porterebbe ad essere la quinta donna conduttrice nella storia del Festival. Prima di lei hanno infatti stretto tra le proprie mani le redini della kermesse della città dei fiori soltanto Loretta Goggi (1986), Raffaella Carrà (2001), Simona Ventura (2004) e Antonella Clerici (2010).

Nessuna donna ha invece mai ricoperto il ruolo di direttore artistico, scegliendo le canzoni della kermesse. Negli anni scorsi si era parlato di affidare il ruolo a Mina, ma la cosa non è mai andata in porto.

Mentre Amadeus sembra abbastanza propenso all’ipotesi che la conduzione di Sanremo 2025 venga affidata a Laura Pausini, la cantante di Solarolo ha recentemente dichiarato durante un’intervista che, al momento, non si sente pronta a vestire i panni della conduttrice e/o direttrice artistica della kermesse:

“Tutti si aspetterebbero da me che un giorno prenda la direzione del Festival o che lo conduca. No, non me la sento. Non potrei essere distaccata da quelle decisioni, soprattutto se dovesse capitarmi di avere degli amici che vogliono andarci. Detto onestamente, non saprei come gestirla. E poi con Festival così di successo, può capitare che ce ne sia uno che vada leggermente meno bene ed io non sono così sicura di me per poter affrontare anche questa ipotesi”.

La Pausini ha poi escluso anche un possibili ritorno tra i Big in gara:

“Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle. Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy… è un’altra cosa. Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io, però, la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo, perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico”.

I SANREMO DI LAURA PAUSINI

Laura Pausini ha partecipato per due anni di fila al Festival di Sanremo. La prima volta, nel 1993, ha vinto nella sezione “Nuove Proposte” con “La Solitudine“, brano che vanta oltre 52 milioni di stream su Spotify. La seconda, nel 1994, si è invece classificata al terzo posto con “Strani Amori“, che su Spotify ha superato i 13 milioni di stream.

La cantante ha poi preso parte al Festival diverse volte in qualità di superospite. Nello specifico, Laura è tornata sul palco dell’Ariston nel 2001; nel 2006, quando ha presentato in anteprima il singolo “She (Uguale a Lei)“; nel 2016; nel 2020 (per presentare con le sue colleghe “Una, nessuna, centomila“, nel 2021, quando ha presentato dal vivo il brano “Io Sì (Seen)“, che gli è valso un Satellite Award, un Nastro d’argento e un Golden Globe nella sezione Miglior canzone originale, e nel 2022, quando ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Scatola“, scritto insieme a Madame.