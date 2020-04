Sanremo 2021. Amadeus è stato ospite nella puntata odierna di Domenica In. Il presentatore con Mara Venier ha parlato del difficile momento che stiamo vivendo, ma la discussione si è prevedibilmente spostata sul Festival di Sanremo.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della possibilità di rimandare Sanremo 2021 alla primavera, così come paventato e auspicato dal proprietario del Teatro Ariston Walter Vacchino (Qui il nostro articolo).

Amadeus, in collegamento video da casa, ha affermato:

“La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo. La seconda dici: “Ci penso!”. Ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus…”

Un’implicita conferma che arriva anche dalla moglie Giovanna Civitillo che ha dichiarato che sono già arrivate alcune telefonate…

La conferma per la direzione artistica e la conduzione del primo Festival di Sanremo post Coronavirus pare possa arrivare nelle prossime settimane. Non è noto se con Amadeus ci sarà Fiorello, ma lo showman siciliano già aveva affermato che sarebbe tornato sul palco dell’Ariston solo insieme anche all’amico Jovanotti.

AMADEUS SANREMO 2021

In attesa della possibile ufficialità del ritorno di Amadeus al Festival 2021, non si può non considerare l’ottimo riscontro dei brani scelti dal Direttore Artistico, che a due mesi e mezzo dal Festival occupano ancora posizioni di rilievo nelle classifiche Earone, Fimi e Spotify nonostante la crisi che tutto il settore musicale sta attraversando.

Una conferma che sarebbe auspicata visto anche l’ottimo riscontro anche in termini di audience televisivo. Come è noto il Festival 2020 è quello che ha raggiunto il più alto valore di share medio dal 2002.

Non solo, Amadeus, persona dalla spiccata sensibilità, sarebbe un ottimo padrone di casa in un Festival così particolare.

Foto LaPresse / Matteo Corner