Amadeus: 10 milioni di copie certificate e 51 debutti in gara. Scopriamo tutti i numeri dei quattro Festival di Ama

Festival di Sanremo e Amadeus, un connubio durato quattro anni che si concluderà con una quinta edizione nel 2024. Un lavoro certosino che ha rivoluzionato il Festival e messo d’accordo praticamente tutti: ascoltatori, pubblico televisivo, la Rai, i discografici e gli artisti.

Unica eccezione qualche invidioso e qualche giornalista che non ha accettato con piacere la linea “Baudiana“ un po’ anarchica di Ama, ovvero quella di prendersi tutte le responsabilità delle proprie scelte consapevole che, in ogni caso, sarebbe cadute ugualmente su di sé

In questi quattro anni il re della musica in tv delle estati italiane degli anni ’90 e inizio 2000 con il Festivalbar è tornato a ricordarci il suo fiuto per la musica, una qualità che nasce dai suoi esordi dai Dj, ma non solo, e di cui alcuni in tanti anni di quiz si erano forse dimenticati.

Con un nuovo regolamento sempre più rivoluzionario (vedi qui), e in attesa di stupirci con grandi ritorni e debutti inaspettati (fidatevi di noi!) andiamo a ripercorrere insieme tutti i risultati da record dei quattro Festival di Sanremo di Mr. 10.000.000 di singoli certificati, Amadeus.

