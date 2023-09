Alfa, in arrivo l’inedito “sofia

Dopo aver conquistato proprio tutti, anche Amadeus, con la sua “bellissimissima <3” (ne abbiamo parlato qui), Alfa ha annunciato l’uscita di un brano inedito, “sofia </3“, scritto chitarra e voce in tour e presentato in anteprima proprio in occasione dei live di quest’estate, che vedrà la luce il prossimo 29 settembre, “perché ’29 settembre’ di Lucio Battisti è una delle mie canzoni preferite di sempre“.

Il brano – una vera e propria canzone d’amore, che Alfa ha scritto per un’amica – non è un singolo e non sarà dunque trasmesso dalle radio: “è solo una canzone che ho bisogno di far uscire dopo tutto il casino di quest’estate“, ha raccontato l’artista.

Poi, ha aggiunto: “L’ho scritta con la chitarra in tour ed ho iniziato a cantarla ai concerti in anteprima per vedere le reazioni. Non mi aspettavo che un pezzo chitarra e voce vi piacesse così tanto. Siamo così andati a produrla nella mia cameretta magica di Genova dove tutto è iniziato, mentre i cori del ritornello li abbiamo registrati in una chiesa in Toscana“.

alfa, “sofia </3”: testo DEL BRANO

Il testo di “sofia </3” sarà disponibile a partire da venerdì 29 settembre.

