Nell’estate 2023 sono tutti pazzi per “bellissimissima” di Alfa… anche Amadeus

“bellissimissima” di Alfa, anzi “bellissimissima <3” scritto così, con il codice che si usava nel linguaggio dei cellulari per indicare un cuore, è la vera sorpresa dell’estate 2023.

Quando il 12 maggio scorso è stato lanciato questo brano, un pezzo fresco e con un testo ficcante con richiami al primo Daniele Silvestri (sopratutto a “Le cose in comune“, brano che tra l’altro Alfa ha di recente coverizzato) e, soprattutto a Jovanotti, si è da subito capito che l’idolo della genZ aveva dato vito ad una nuova hit.

Quello che non si poteva prevedere invece era la portata del successo, soprattutto contando il fatto che il brano andava a cercare un proprio spazio nell’estate 2023, quella straripante di duetti, terzetti e collaborazioni di ogni tipo. E invece “bellissimissima <3” è una delle super hit della stagione, l’hit indipendente dell’estate visto che il brano è stato lanciato da Wanderlust, l’etichetta dell’artista, con Artist First.

Ad oggi il pezzo conta oltre 30 milioni di stream sul solo Spotify (terzo brano per numero di ascolti nella discografia di Alfa), 12 milioni di views del video ufficiale su YouTube, un posto nella Top 20 dei brani più trasmessi in radio, uno in Top 10 dei brani più utilizzati nell’estate 2023 su tik tok Italia, un disco di platino e il successo crescente nella classifica singoli FIMI dove questa settimana ha toccato la posizione più alta, la numero #4, ad un passo dal podio.

E tra le tante persone conquistate da questo brano scritto dallo stesso Alfa con Epicoco (cantautore già al lavoro con Irama), Marco Azara, Francesco Monti, Raffaele Trapasso e i Room9, quest’ultimi anche produttori del pezzo, c’è anche un nome illustre, il deus ex machina della musica italiana degli ultimi 4 anni… Amadeus.

Il Direttore Artistico del Festival di Sanremo ha infatti dedicato alla sua Giovanna proprio questa canzone utilizzandola come sottofondo in una foto che lo ritrae con la moglie nelle sue Instagram Stories.

In molti pensano che il 2024 potrebbe essere l’anno del debutto di Alfa sul palco del Festival di Sanremo. Lo scorso anno il ragazzo era stato scelto tra i 60 semifinalisti di Sanremo Giovani ma, a causa della febbre, aveva dovuto saltare l’audizione (vedi qui). Questa volta i risultati di “bellissimissima <3” (e il pezzo giusto) potrebbero portarlo direttamente in gara tra i big.

Alfa bellissimissima testo e audio

Inizia sempre con

un ehi come stai?

che diventa questa sera cosa fai?

che diventa dai spegniamo il cell, stiamo off line

che diventa dì ai tuoi amici che non tornerai da loro

che diventa dai andiamo a cena fuori

parlami di te e dei tuoi genitori

dell’università, dei tuoi sogni d’oro

finiamo una bottiglia e dopo m’innamoro

che diventa cosa siamo solo amici

che diventa che facciamo, ma tu lo dici

a tua madre che vorrebbe un benestante

non sarà contenta che tu esci con un cantante

dimmi cosa che importa, che diventiamo

godiamoci il momento, che è un po’ strano

passiamo giorni a letto, che lo sappiamo

che finirà così, ti amo

Sei così bella, anzi bellissimissima

lascio un punto e una virgola quando scrivo di te

ed è così bello

tra noi c’è questa chimica

una reazione insolita

non so bene cos’è che ci lega, lega lega

che ci lega, lega, lega

E si finisce con un “Ehi, tutto ok?”

che diventa “Chi è lui?”, “Chi è lei?”

che diventa che i miei non piacciono ai tuoi

che diventa che mi dici “dai, fai come vuoi”

che diventa che poi pensi che ti abbia tradita

vuoi leggermi i messaggi con la mia amica

ma non hai capito che è solo un’amica

e con il terzo dito mi indichi l’uscita

che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo

che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo

ma tu mi hai visto realizzato

quindi perché mi hai ghostato?

Sei così bella, anzi bellissimissima

lascio un punto e una virgola quando scrivo di te

ed è così bello

tra noi c’è questa chimica

una reazione insolita

non so bene cos’è che ci lega, lega lega

che ci lega, lega, lega

che ci lega, lega, lega

che ci lega, lega, lega

Sei così bella, anzi bellissimissima

lascio un punto e una virgola quando scrivo di te

ed è così bello

tra noi c’è questa chimica

una reazione insolita

non so bene cos’è che ci lega, lega lega

che ci lega, lega, lega