Alex annuncia le date instore del suo primo Ep, “Non siamo soli”

Venerdì 10 giugno arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, oltre che ovviamente sulle piattaforme streaming, Non siamo soli, il primo EP di Alex, finalista di Amici 21. In contemporanea partiranno anche le date instore in cui il cantautore incontrerà i suoi fan.

Alessandro Rina, questo il vero nome del cantautore cresciuto tra Como, dove vive con la madre, e l’Inghilterra con il padre (dove ha frequentato il College a Cambridge e si è diplomato nel 2019).

Ed è proprio Londra il palcoscenico delle sue prime esibizioni prima che inizi, a settembre del 2021, il suo percorso all’interno della scuola di Amici.

Nell’EP di Alex troveranno spazio tutti i brani cantati nel programma comprese Sogni al cielo, canzone certificata con il disco d’oro, e Senza chiedere permesso, brano donatogli da Michele Bravi (e con lui cantato in un recente concerto).

Questa la tracklist dell’EP in uscita per la nuova etichetta 21CO con distribuzione Artist First:

Non siamo soli Sogni al cielo Accade Senza chiedere permesso Ammirare tutto Tra silenzi (Roma)

Alex Instore tour

Questo il calendario dei primi appuntamenti confermati ad oggi: