Alessandra Amoroso torna con il suo programma su Rtl 102.5 e scherza: "Prima San Siro poi Sanremo. Chissà..."

Ieri, 13 febbraio, è andato in onda il secondo appuntamento con Tutto accade su Rtl 102.5, il programma presentato una volta al mese da Alessandra Amoroso sul noto network radiofonico che durerà fino al 13 luglio, giorno in cui la cantante terrà il suo primo concerto allo Stadio San Siro… che magari potrebbe portare anche al Festival di Sanremo. Chissà….

Al fianco di Alessandra nel programma in cui, mese dopo mese si racconta a 360°, Luca Viscardi e Martino Migli. Nella puntata l’Amoroso ha anche svelato un nuovo brano presente nella scaletta del concerto… sarà Segreto.

Nel corso della puntata si è parlato della sua Big Family, ovvero i suoi fan (“L’amore che abbiamo costruito in questi anni con la big family non si può spiegare”, spiega ancora la Amoroso. “Il nostro rapporto è fatto di sincerità, di rispetto. Per loro arriva prima la persona e il mio stare bene. Loro sono preoccupati se vedono delle foto strane, mi chiedono subito se sto bene, si accorgono di tutto“) alla preparazione per l’evento a San Siro (“Mi sto preparando fisicamente, ma anche vocalmente perché la voce dovrà sostenere una durata diversa dal solito ed infine mi sto preparando mentalmente, cosa che ho cominciato già da un po. La componente psicologia è fondamentale. Prendermene cura mi ha aiutata nella vita privata e in quella professionale“).

La cantante non ha mancato di toccare anche argomenti personali più delicati e importanti… come la psicoterapia e il benessere psicologico (un argomento molto attuale nell’epoca della Pandemia, sopratutto se si pensa che il governo pare non trovi 50 milioni per il “bonus psicologo” dopo averne trovati molti di più per quello rottamazione tv)…

“Penso tutti i giorni a come sarà…e sarà uno spettacolo. Da tempo vado dalla psicologa e mi sta aiutando tanto per quanto riguarda l’emotività, il lavoro. Questo non vuol dire che sono diventata cinica o glaciale, ma il fatto di riuscire a canalizzare le emozioni è importante.

Chiedere aiuto è la cosa più bella del mondo, perché quando hai una difficoltà il fatto di poterlo condividere lo fa diventare più leggero. Non c’è da vergognarsi: è importante avere consapevolezza. Fare un percorso non è facile perché apri dei cassetti che hai dovuto chiudere, ma poi le paure le affronti”.

Nel programma è intervenuta anche Alessandra Fioretti che ha spiegato: “Aiuto Alessandra a trovare i suoi talenti, i suoi doni e le sue risorse e cerco di insegnarle ad esprimere sé stessa. Ognuno di noi ha un proprio senso della vita e spesso noi ci scolleghiamo.

In Italia c’è del pregiudizio, ma quando lo si fa si capisce il senso di questo percorso. A volte anche quando abbiamo vissuto un trauma possiamo trasformarlo, dipende da come guardiamo le cose. Un percorso di terapia può servire ad allineare la mente ed il cuore e a esprimere ciò che siamo“.

Alessandra Amoroso Sanremo, Emma, Tananai…

Diversi gli ospiti della puntata… in primis l’amica Emma Marrone…

“Alessandra ed io ci confrontiamo molto spesso e a volte non la pensiamo allo stesso modo, ma c’è un confronto vero e sano. C’è stato un periodo in cui Alessandra andava spesso in paranoia, poi l’ho riportata sulla retta via“.

La Amoroso aggiunge:

“Io sono quella dalle cose plateali, a differenza sua. Ma lei a volte mi manda dei messaggi molto dolci. Emma hai tanti valori, li mostri sempre in tutto ciò che fai… sei veramente un’artista, un’amica e una donna speciale e io ti voglio bene. C’ho tenuto a dirle che era bellissima, ha fatto un Sanremo meraviglioso: abito, trucco, voce, interpretazione e canzone“.

Altro ospite della puntata è Tananai a cui Alessandra, colma di entusiasmo rivela: “Sei un figo pazzesco, mi hai fatto sognare. A Sanremo hai dato prova di essere un grande artista“.

Ospite anche Ana Mena che ha svelato di essere una fan di Alessandra: “Non ci credo! Davvero? Alessandra sono contentissima di parlare con te! Sono una tua fan, per me questa è una sorpresa enorme“.

Alessandra Amoroso Sanremo?

Nel successivo confronto con i fan l’Amoroso ha raccontato che se dovesse duettare con degli artisti internazionali le piacerebbe farlo con J Balvin e Beyoncé, che vorrebbe riprendere a cantare in spagnolo (progetto che ha dato vita qualche anno fa ad un Best of. E poi la fatidica domanda su Sanremo… prima San Siro, poi Sanremo. Chissà…. La Amoroso scherza dopo la domanda di un ascoltatore, Alessandra potrebbe pensare al Festival. Condizionale d’obbligo.