Lucio Dalla – “DALLAMERICARUSO. IL CONCERTO PERDUTO”

A 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla ed in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo famoso concerto al Village Gate di New York del 1986, arriva al cinema il 20-21-22 novembre “DALLAMERICARUSO. IL CONCERTO PERDUTO”.

Nuovo film evento diretto da Walter Veltroni e prodotto da Nexo Digital e Sony Music.

Il documentario arriva sulla scia del successo di “Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato”, dagli stessi creatori, sempre diretto da Veltroni.

Prodotto da Nexo Digital e Sony Music, “DALLAMERICARUSO. IL CONCERTO PERDUTO” di Walter Veltroni sarà distribuito al cinema da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Radio Deejay e MYmovies.it.

Il docu-film in 4K porta sul grande schermo le riprese integrali del concerto al Village Gate di New York del 1986 di Dalla, a cura di Ambrogio Lo Giudice, tour producer Pressing Line.

Immagini andate quasi interamente perdute, ora ritrovate, restaurate e rimasterizzate in Dolby Atmos.

Il docu-film, oltre a far rivivere la musica di quella notte a New York, racconta la nascita di “Caruso”, brano composto a Sorrento e pubblicato 37 anni fa, il 10 ottobre 1986, tra i più conosciuti e amati non solo della carriera di Dalla, ma dell’intera storia della musica italiana.

“DALLAMERICARUSO. IL CONCERTO PERDUTO” è un film che lega l’amore di Dalla per Napoli e Sorrento ma anche all’America e al jazz.

Lucio Dalla – la genesi di “Caruso”

Nell’estate del 1986 Lucio Dalla, in compagnia di alcuni amici, sta attraversando il golfo di Sorrento con la sua barca. È di ritorno dal concerto al Village Gate di New York, dove con gli Stadio ha registrato un album live destinato a chiamarsi “Dall’America”.

All’album manca ancora una canzone inedita, che tarda ad arrivare. Ed è proprio di ritorno dagli States, quando la sua barca si rompe al largo della costa di Sorrento, che nasce “Caruso”.

Il disco cambia nome e diventa “DallAmeriCaruso”, l’album più famoso di Dalla, un classico assoluto della canzone internazionale, capace di vendere, in varie lingue, più di 38 milioni di copie.

Come spiegò lo stesso Lucio Dalla, la genesi di “Caruso” si colloca in un giorno preciso: quello in cui, quando la sua imbarcazione in panne tra Napoli e Sorrento fu rimorchiata a riva, Dalla andò a dormire all’Hotel Excelsior dove gli fu assegnata proprio la camera dove, nel 1921, aveva soggiornato Enrico Caruso.

Secondo la leggenda, Caruso malato e alla fine della sua vita, in quell’hotel di Sorrento si era innamorato di una giovane cui insegnava musica. A Dalla lo racconta l’allora barista dell’albergo, Angelo Leonelli.

Seduto al pianoforte il “naufrago” Lucio Dalla compone un brano che tiene insieme la sua fantasia pop e la migliore melodia della tradizione napoletana e italiana.

Nel film sono presenti gli oggetti e i pensieri di quei giorni che sono ripercorsi con la cantautrice rock e attrice Angela Baraldi, che era a bordo del “Catarro” quando avvenne il guasto, di Gaetano Curreri e Ricky Portera degli Stadio, dei proprietari dell’Hotel Excelsior Guido Fiorentino e Lidia Fiorentino, dell’ex concierge Antonino Galano, del critico musicale Gino Castaldo, del regista Ambrogio Lo Giudice, dell’autore televisivo Nicola Sisto e di Paolo Glisenti, spettatore della serata del Village Gate.

A completare il racconto, le immagini private e del tutto inedite di Lucio Dalla e l’interpretazione del pianista Danilo Rea.

“Dallamericaruso – Live at Village Gate, New York 23/03/1986”

L’album del concerto “Dallamericaruso – Live at Village Gate, New York 23/03/1986” (Sony Music) sarà, invece, disponibile dal 20 novembre in digitale e dall’1 dicembre in formato doppio cd, doppio vinile nero, lp in versione colorata (in esclusiva per il Sony Music Store) e in Dolby Atmos.

Le versioni fisiche contengono anche tre testi scritti da Walter Veltroni, Ambrogio Lo Giudice e Lorenzo Cazzaniga. La versione Dolby Atmos contiene anche il brano “Caruso”.

DISCO 1

“Viaggi organizzati”

“L’ultima luna”

“Anna e Marco”

“Tutta la vita”

“Se io fossi un angelo”

“Cara”

“Washington”

DISCO 2

“La sera dei miracoli”

“Balla balla ballerino”

“Tango”

“Chiedi chi erano i Beatles”

“Futura”

“Stella di mare”

“L’anno che verrà”

“4/3/1943”