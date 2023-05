“4 volte 20” è lo show di Al Bano all’Arena di Verona con tanti ospiti, famiglia compresa

AL BANO scaletta con tutti i suoi più grandi successi per lo show dall’Arena di Verona, 4 volte 20, serata celebrativa con cui l’artista festeggia i suoi ottant’anni.

Il concerto, ricco di ospiti, prenderà vita il 18 maggio e sarà trasmesso da Canale 5 nelle prossime settimane.

Ovviamente con Al Bano come protagonista non possiamo che aspettarci che una grande festa popolare in cui, attraverso la musica e gli ospiti presenti, verranno ripercorse la vita dell’artista e al tempo stesso la storia del Paese.

Un percorso musicale che parte da Cellino San Marco e attraversa il mondo e le generazioni, diventando patrimonio condiviso di quell’Italia che si rialzò dal dopoguerra ritrovando slancio anche con la melodia, dei treni diretti al nord.

AL BANO scaletta degli ospiti all’arena di verona

Sul palco dell’Arena di Verona arriveranno grandi ospiti della musica italiana che hanno condiviso questa storia sin dagli esordi e con i quali Al Bano duetterà sui loro successi.

Ci sarà Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, I Ricchi e Poveri e Renato Zero che, come da promessa quando Al Bano fu ospite al suo concerto, non solo sarà presente, ma farà anche un regalo speciale al collega.

Non potrà mancare poi Romina Power con cui Al Bano celebrerà l’unicità del sodalizio artistico che appartiene ormai al vissuto e all’immaginario collettivo italiano. E con loro anche i figli dell’artista avuti da Romina e da Loredana Lecciso: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Al Bano sarà accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti e, oltre a festeggiare 80 anni di vita, omaggerà anche gli oltre 50 di carriera con le sue canzoni che vanno dal pop alla romanza con brani come Felicità, Nel sole, Sharazan, Ci sarà, E’ la mia vita e Nostalgia Canaglia.

Lo show è prodotto da Arcobaleno Tre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni.

Foto di Claudio Porcarelli