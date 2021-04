Al Bano a RTL 102.5: “Per la pandemia non ci si può spostare in Italia, ma all’estero sì. È un assurdo inaccettabile”

Al Bano non le manda a dire riguardo alla situazione italiana legata alla pandemia che impedisce gli spostamenti.

Il celebre cantante, ospite in diretta a Giletti 102.5, programma condotto da Massimo Giletti con Luigi Santarelli su RTL 102.5 ogni venerdì mattina, ha voluto commentare gli eventi di stretta attualità che vedono coinvolto il nostro paese… in primis il fatto che, da oggi, tutta Italia tornerà in zona rossa e gli spostamenti tra regioni continueranno ad essere vietati.

“Una pazzia italiana“, così l’ha definita Al Bano, visto che sarà possibile prendere un aereo e andare all’estero per le vacanze. Ecco quanto affermato dall’artista:

“Sono pazzie italiane, è un assurdo inaccettabile, non so come fanno a sbocciare idee del genere, all’estero sì, ma in Italia non ci si può spostare. Ma i politici ci pensano prima di dire certe cose? Si fermano a pensare all’animo degli italiani, a come stiamo vivendo da più di un anno? Io capisco che dobbiamo difenderci da questo maledetto virus, ma non anche da quelli che ci impongono il modus vivendi, ma siamo adulti. Certo qualche errore da parte degli italiani c’è stato, ma l’italiano non può andare contro se stesso. Basta metterci in una zona al sicuro, spiagge, boschi, montagne ce ne sono, riprendiamo ossigeno“.

In conclusione il cantante ha aggiunto:

“Non si può chiudere gli italiani in casa, è un affronto, io avrei fatto le famose mascherine, non un, ma tre per ogni persona, con il distanziamento di quattro metri uno dall’altro, ma tutti fuori dalle case, ossigenarsi è importante, penso che sia un’azione anti Covid anche quella. L’essere umano ha sempre vinto contro le pandemie, le calamità, le guerre, le dittature, e vincerà anche questa volta“.

