Anche gli amici LDA e Aka 7even sono pronti a lanciare i loro singoli per l’estate 2023

Non siamo nemmeno a metà maggio ma i singoli che si candidano a diventare dei tormentoni estivi sono già tantissimi e molto diversi tra loro. Ora, tra tanti duetti annunciati, sono in arrivo due nuove canzoni per due ex Amici di Maria De Filippi… LDA e AKA 7even.

Partiamo dal primo. LDA è reduce dal debutto sul palco del Festival di Sanremo dove, lo scorso febbraio, ha presentato il brano Se poi domani certificato con il disco d’oro per le oltre 50.000 unità. Negli stessi giorni ha lanciato il suo album, Quello che fa bene. Il progetto contiene tra l’altro Tremi, canzone in duetto proprio con l’amico Aka 7even.

LDA lancerà il suo nuovo singolo, brano che dagli indizi lasciati sui social si potrebbe chiamare Giungla, venerdì 26 maggio 2023.

Passiamo ora ad Aka 7even. L’artista manca con musica inedita da qualche mese in più. L’ultimo brano lanciato è stato infatti Non piove più, ballad molto intensa (presentata tra l’altro nel 2022 all’attenzione di Amadeus insieme a Perfetta così, vedi qui) lanciata a dicembre del 2022.

Aka, cantautore entrato nella Top 20 degli artisti lanciati da un talent con più copie vendute di sempre in meno di due anni, è reduce dal rinnovo del contratto discografico con Sony Music Italy, dalla firma di un contratto editoriale con Warner Chappell Music italiana, e ha anche vinto l’All Music Italia Awards come artista maschile del 2022, premio che nei prossimi giorni vi sveleremo in che modo gli sarà consegnato.

Per ora Luca non ha ha dato indizi sul pezzo che lancerà per l’estate 2023 ma sappiamo che uscirà nel mese di giugno, probabilmente il 2 giugno.