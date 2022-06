Agape esalta la forza delle donne nel nuovo singolo “Circe”

Agape (all’anagrafe, Giorgia Papasidero) lancia il nuovo singolo Circe, in radio e nei digital store dal 17 giugno 2022. Il brano segue a Cleopatra, pubblicato il 19 maggio 2021, continuando così il viaggio alla scoperta dell’universo femminile.

Il singolo propone la descrizione di una nuova donna: Circe. Il ritmo latino vuole raccontare in musica cosa può comportare, per una donna, possedere forza, sicurezza e determinazione.

La riflessione di Agape parte dalla consapevolezza che la cultura influenza le persone, nel bene e nel male. Se da un lato fornisce basi solide sulle quali costruire piani sempre più elevati di civiltà e rispetto, dall’altro può tramandare inconsapevolmente antichi cliché e vecchie paure. Così, si scopre che credenze medievali sono ancora radicate nella mentalità odierna.

La donna può far paura quando ha consapevolezza di sé, della sua completezza, della riscoperta capacità di soddisfare anche da sola le proprie necessità. Insomma, la donna può far paura quando ha potere su se stessa. Questo tipo di donna, anche se non viene più chiamata apertamente così, ricorda le maghe e le streghe: tanto odiate quanto affascinanti e misteriose.

“Proprio come l’indomita Maga Circe che, relegata su un’isola da sola per via della sua testardaggine e dei suoi poteri, in fondo, desiderava amore, amore sincero“.

Circe (Gotham Dischi) è scritta da Agape, Diego Pistolesi, Mario Meli e Andrea “Wayne” Papazzoni.