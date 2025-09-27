27 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
27 Settembre 2025

Achille Lauro alle Olimpiadi 2026: sarà tedoforo a Milano Cortina con Pecco Bagnaia e Flavia Pennetta

Achille Lauro tra i primi tedofori delle Olimpiadi 2026, in un anno segnato da successi discografici e tour già sold out.

News di Oriana Meo
Achille Lauro Olimpiadi 2026
Condividi su:

Achille Lauro sarà uno dei primi tedofori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Fondazione Milano Cortina ha annunciato i primi nomi che porteranno la Fiamma Olimpica nel lungo viaggio verso la cerimonia di apertura, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Accanto a campioni dello sport come Francesco Bagnaia e Flavia Pennetta, c’è anche l’artista romano.

Achille Lauro tedoforo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

La Fiamma Olimpica sarà accesa il 26 novembre 2025 a Olimpia, in Grecia, per poi approdare a Roma il 4 dicembre. Da lì partirà un percorso lungo 63 giorni, 12mila chilometri e 60 città, che toccherà tutte le 110 province italiane. Tra i 10.001 tedofori scelti per raccontare lo spirito dei Giochi c’è anche Achille Lauro, che aprirà la staffetta italiana insieme a Bagnaia e Pennetta.

Il percorso musicale di Achille Lauro verso San Siro

Per l’artista romano l’annuncio come tedoforo arriva in un periodo di grandi successi musicali. Dopo il Platino dell’album Comuni Mortali e dei singoli Amore disperato e Incoscienti giovani (presentato a Sanremo 2025), Lauro ha registrato una lunga serie di sold out: dal Circo Massimo a Roma fino al live in Giappone all’Expo di Osaka.

Il 2026 sarà l’anno delle grandi sfide live: il tour dei palazzetti, già esaurito in ogni data, il debutto allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno e, pochi giorni dopo, il concerto del 15 giugno a San Siro, per la prima volta nella carriera di Achille Lauro. Una doppia consacrazione che lo vede protagonista sia sul palco che in un evento simbolico come la corsa della Torcia Olimpica.

Achille Lauro tra musica e televisione

Parallelamente ai traguardi discografici e live, Lauro è impegnato anche a X Factor, dove per il secondo anno consecutivo siede al tavolo dei giudici dopo aver stabilito il record di portare tutta la sua squadra in finale. Intanto è uscito il nuovo singolo Senza una stupida storia, una ballad che ribalta i cliché romantici e mostra ancora una volta la sua versatilità artistica.

Ricordiamo le date del tour 2026:

    • 4 marzo – Palasele – Eboli
    • 6 marzo – Palazzo dello Sport – Roma
    • 7 marzo – Palazzo dello Sport – Roma
    • 9 marzo – Palaflorio – Bari
    • 10 marzo – Palaflorio – Bari
    • 12 marzo – Kioene Arena – Padova
    • 14 marzo – Inalpi Arena – Torino
    • 16 marzo – Unipol Forum – Milano
    • 17 marzo – Unipol Forum – Milano
    • 20 marzo – Unipol Arena – Bologna
    • 21 marzo – Nelson Mandela Forum – Firenze
    • 22 marzo – Nelson Mandela Forum – Firenze
    • 24 marzo – Inalpi Arena – Torino
    • 27 marzo – Unipol Forum – Milano
    • 29 marzo – Unipol Arena – Bologna
    • 10 giugno – Stadio Olimpico – Roma

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
Alessandro Tomasi a X Factor 2025 2

X Factor 2025: chi è Alessandro Tomasi, il 16enne che con “Era già tutto previsto”, ottiene la standing ovation dei giudici
X Factor 2025, audizioni terza serata: le pagelle tra talenti, giudizi e sorprese 3

X Factor 2025 audizioni: democristiani i giudici, talenti veri pochi (ecco le pagelle)
Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 4

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 7

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Amici 25 anticipazioni prima puntata con ospiti e spoiler 9

Amici 25, spoiler prima puntata di domenica 28 settembre 2025: ospiti, cantanti, ballerini e la nuova classe
Olly Tutta vita sempre tracklist 10

Dopo i successi degli ultimi due anni, Olly pubblica Tutta vita (sempre) con otto nuovi brani e una tracklist aggiornata

Cerca su A.M.I.