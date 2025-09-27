Achille Lauro alle Olimpiadi 2026: sarà tedoforo a Milano Cortina con Pecco Bagnaia e Flavia Pennetta

Achille Lauro sarà uno dei primi tedofori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Fondazione Milano Cortina ha annunciato i primi nomi che porteranno la Fiamma Olimpica nel lungo viaggio verso la cerimonia di apertura, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Accanto a campioni dello sport come Francesco Bagnaia e Flavia Pennetta, c’è anche l’artista romano.

Achille Lauro tedoforo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

La Fiamma Olimpica sarà accesa il 26 novembre 2025 a Olimpia, in Grecia, per poi approdare a Roma il 4 dicembre. Da lì partirà un percorso lungo 63 giorni, 12mila chilometri e 60 città, che toccherà tutte le 110 province italiane. Tra i 10.001 tedofori scelti per raccontare lo spirito dei Giochi c’è anche Achille Lauro, che aprirà la staffetta italiana insieme a Bagnaia e Pennetta.

Il percorso musicale di Achille Lauro verso San Siro

Per l’artista romano l’annuncio come tedoforo arriva in un periodo di grandi successi musicali. Dopo il Platino dell’album Comuni Mortali e dei singoli Amore disperato e Incoscienti giovani (presentato a Sanremo 2025), Lauro ha registrato una lunga serie di sold out: dal Circo Massimo a Roma fino al live in Giappone all’Expo di Osaka.

Il 2026 sarà l’anno delle grandi sfide live: il tour dei palazzetti, già esaurito in ogni data, il debutto allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno e, pochi giorni dopo, il concerto del 15 giugno a San Siro, per la prima volta nella carriera di Achille Lauro. Una doppia consacrazione che lo vede protagonista sia sul palco che in un evento simbolico come la corsa della Torcia Olimpica.

Achille Lauro tra musica e televisione

Parallelamente ai traguardi discografici e live, Lauro è impegnato anche a X Factor, dove per il secondo anno consecutivo siede al tavolo dei giudici dopo aver stabilito il record di portare tutta la sua squadra in finale. Intanto è uscito il nuovo singolo Senza una stupida storia, una ballad che ribalta i cliché romantici e mostra ancora una volta la sua versatilità artistica.

Ricordiamo le date del tour 2026:

4 marzo – Palasele – Eboli 6 marzo – Palazzo dello Sport – Roma 7 marzo – Palazzo dello Sport – Roma 9 marzo – Palaflorio – Bari 10 marzo – Palaflorio – Bari 12 marzo – Kioene Arena – Padova 14 marzo – Inalpi Arena – Torino 16 marzo – Unipol Forum – Milano 17 marzo – Unipol Forum – Milano 20 marzo – Unipol Arena – Bologna 21 marzo – Nelson Mandela Forum – Firenze 22 marzo – Nelson Mandela Forum – Firenze 24 marzo – Inalpi Arena – Torino 27 marzo – Unipol Forum – Milano 29 marzo – Unipol Arena – Bologna 10 giugno – Stadio Olimpico – Roma



