Achille Lauro, ecco tutte le versioni in uscita di “Lauro”, compreso un vinile Pop up edition ad edizione limitata

Achille Lauro è tornato. Dal 16 aprile infatti è fuori per Elektra Records in versione, cd, vinile standard colorato bianco, vinile Pop Up 180 gr. colorato rosso ad edizione limitata, in streaming e digitale, LAURO il nuovo disco dell’artista più trasgressivo del panorama musicale italiano.

L’album LAURO arriva dopo il successo della ripubblicazione di 1969 (certificato con il disco Platino) e l’incursione di 1920 –Achille Lauro & The Untouchable Band in pieno ritmo Jazz e black swing anni ’20 e di 1990 tributo alla musica Dance.

Il nuovo disco arriva dopo le recenti hit Maleducata (certificati con il Disco d’Oro), 16 Marzo (certificato con il Disco di Platino) e Bam Bam Twist (certificato con il Doppio Disco di Platino).

Achille Lauro torna con un disco di cambiamento che dimostra una grande crescita artistica riconfermandosi come uno degli artisti più camaleontici degli ultimi anni capace di rivoluzionare il proprio immaginario, espandendo i propri confini narrativi e diventando esso stesso parte di un racconto attraverso lo sviluppo e la sperimentazione musicale.

All’interno del disco anche Solo noi, Marilù e 10 brani inediti.

Lauro esce anche in una versione speciale LP POP UP Colorato Rosso e Numerato. Qua a seguire potete trovare, oltre ai link per l’acquisto, la copertina del vinile ad edizione limitata e il suo interno.