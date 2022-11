Achille Lauro Unplugged a Milano e Roma con due appuntamenti speciali... dettagli e biglietti.

Achille Lauro torna live con due appuntamenti speciali, due live Unplugged a Roma e Milano previsti per il mese di gennaio 2023.

Reduce dal lancio del nuovo singolo inedito, Che sarà, lanciato la scorsa settimana per Elektra Records / Warner Music Italy, il cantautore è pronto a tornare a far ascoltare la sua musica ma in una veste inedita. Nuda ed essenziale.

Nel frattempo è stata lanciato su YouTube il videoclip dell’ultimo singolo girato per intero nella città eterna tra l’Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico. Achille Lauro ci porta con sé alla scoperta di una location maestosa e classica che, con il suo senso di solennità e di eternità, crea un cortocircuito con il sentimento d’incertezza generazionale evocato nelle parole del brano, protagoniste assolute.

“Chi è pronto ad affrontare davvero la vita?

Non è forse questo essere umani?

Ti sei mai chiesto che sarà?”

Domande che Achille Lauro pone a chi lo sta guardando, vestito di rosso e con una benda sugli occhi metafora dell’incertezza del futuro che caratterizza ognuno di noi.

Achille Lauro Live Unplugged

Gli appuntamenti con Achille Lauro Unplugged sono previsti per il 22 gennaio, all’Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Santa Cecilia, e per il 24 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano..

