Vasco Rossi sempre più attento alle nuove generazioni, posta le esibizioni di Aaron e Angelina di Amici

Negli ultimi anni Vasco Rossi si sta dimostrando sempre più attento, anche grazie al suo staff, alle nuove generazioni che lo omaggiano. L’ultimo ad essere stato notato dal Blasco è stato Aaron di Amici.

Lo scorso anno Vasco Rossi aveva condiviso entusiasta il video di gIANMARIA, secondo classificato a X Factor 2021, non ché vincitore di Sanremo Giovani 2022 e sul palco del prossimo Festival di Sanremo da big, che interpretava in modo originale e inedito la sua Jenny è pazza, questa volta è passato ad Amici di Maria De Filippi.

Nelle scorse settimane il rocker aver già ripostato nelle sue storie la versione acustica di Albachiara, complimentandosi con Angelina Mango che, oltre ad averla interpretata, l’ha personalmente riarrangiata. Questa volta è toccato ad Aaron.

Il cantautore nell’ultima puntata del programma andata in onda domenica 18 dicembre ha cantato Vivere o niente, brano lanciato da Vasco nel 2011.

La produzione ha mostrato ai ragazzi questa ennesima soddisfazione che Aaron ha commentato così:

“Quando andavo in giro in macchina ed ero piccolino, con mamma e papà, si ascoltava Vasco. Poi tre anni fa c’è stato il mio ritorno a Vasco tre anni fa e ascoltavo sempre quella canzone lì.

Sono contento, soprattutto se gli è piaciuta perché per me era un’esibizione molto importante… in quel momento ero Edoardo e non Aaron.

In quel momento volevo togliere tutte le paure e i problemucci che escono qua e là… però un salutino a Vasco lo vorrei fare! Da lui vorrei qualche consiglio per fare concerti…”

Qui il video da Witty Tv.