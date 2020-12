Tiziano Ferro conquista oggi, 29 dicembre 2020, il terzo disco di platino per le oltre 150.000 unità del suo ultimo disco di inediti, Accetto miracoli.

Un risultato per niente scontato visto il difficile anno che la musica ma, sopratutto, le persone, hanno vissuto e stanno continuando a vivere. Un risultato che ribadisce l’importanza degli artisti e della musica vera, quella che nasce dalla vita e dalle emozioni, fatta letteralmente con il cuore, ancora oggi ricopre per tutti noi.

Dal disco, attualmente alla numero #5 della classifica di vendita FIMI grazie alla nuova edizione Accetto miracoli: l’esperienza degli altri (qui i dettagli), sono stati estratti sei singoli: Buona (cattiva) sorte (disco d’oro), Accetto miracoli (disco di platino), In mezzo a questo inverno (disco d’oro) Amici per errore, Balla per me feat. Jovanotti (disco di platino) e, questo mese, Casa a Natale.

A questi singoli si aggiungono le due cover lanciate in seguito al repack del disco, Rimmel di Francesco De Gregori ed E ti vengo a cercare di Franco Battiato.

Queste le parole con le quali Tiziano ha accolto la notizia:

“In questo anno di paura e fatica, di negozi chiusi e fastidio – questo triplo platino vuol dire tutto per me, tutto. Vuole dire che il mondo ha bisogno anche di cure per l’anima e per lo spirito. E la musica sta lì. In tempi così difficili, grazie per avermi scelto come compagno di viaggio”.

L’album, uscito il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia), ha debuttando alla #1 nella Top100 Album dei dischi più venduti della settimana, è rimasto sempre in classifica e ritornato in vetta più volte durante il 2020, anche in seguito all’uscita di Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri il 6 novembre scorso, disco che contiene, oltre ai brani di Accetto Miracoli, tredici cover di canzoni altrui care a Tiziano.