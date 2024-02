A pochi giorni da Sanremo 2024 Emma annuncia le date del tour estivo

Dopo l’uscita dell’album “Souvenir“, certificato disco d’oro, e il Souvenir In Da Club Tour, Emma torna in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Apnea“, che la cantante ha scritto insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che ha curato anche la produzione del brano.

Il brano, in uscita mercoledì 7 febbraio in tutti i digital store, sarà contenuto in “Souvenir Sanremo Edition 2024” (Capitol / Universal Music), l’unica edizione di Souvenir – disponibile in formato CD e in digitale da venerdì 9 febbraio – che conterrà il brano sanremese e la speciale card baciata da Emma (disponibile in tutti gli store) o la card baciata e autografata (in esclusiva sullo store ufficiale di Universal).

Contemporaneamente all’uscita della nuova edizione dell’album “Souvenir“, durante la serata del Festival dedicata alle cover Emma omaggerà Tiziano Ferro – grande artista e amico da cui negli anni ha tratto grande ispirazione – con un medley dei suoi più grandi successi e, per l’occasione, avrà al suo fianco il rapper e cantautore genovese Bresh.

EMMA: LE DATE DEL TOUR

In attesa di ritrovarla sul palco del Mediolanum Forum di Assago (MI) il prossimo 11 novembre, quest’estate Emma sarà in tour nei principali festival italiani (biglietti disponibili a partire dalle ore 12.00 di domani, venerdì 2 febbraio).

Di seguito riportiamo tutte le date, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Magellano Concerti – ad ora annunciate: