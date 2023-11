Souvenir In Da Club, la data zero al Vox Club: “Non sono la migliore. Sono Emma”

Emma, Souvenir In Da Club: Recensione e Scaletta

Ieri sera – venerdì 11 novembre – al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena, si è tenuta la data zero (sold-out) del Souvenir In Da Club Tour di Emma, che nelle prossime settimane farà tappa a Roma (12, 13 e 15 novembre), Padova (22 e 23 novembre), Milano (26, 27 e 29 novembre), Torino (2, 3 e 5 dicembre), Pozzuoli (11 e 13 novembre), Modugno (17 e 18 dicembre) e Firenze (21 e 22 dicembre).

“Suonare nei club era un desiderio che tenevo chiuso nel cassetto da tanti anni. Ed è giusto che io lo abbia fatto adesso, perché ora ho la formazione artistica, fisica e mentale per affrontare i club, dove c’è un vero faccia a faccia con il pubblico. Qui non ci si può nascondere, perché non ci sono trucchi. E credo fermamente che questo rapporto unico e diretto con il pubblico sia l’unica cosa in grado di rendere un artista saldo e salvo nella storia. Ed io, sinceramente, voglio rimanere nella storia della musica, perché penso di meritarmelo“.

Emma: “My club, my rules”

“Sono contenta di aver rischiato il tutto per tutto e di essere andata in tour a un mese dall’uscita del disco. Per me, in questo momento, era importante tornare non solo discograficamente ma anche live“, ci ha raccontato Emma al termine del concerto al Vox Club di Nonantola.

“Io credo che l’affluenza del pubblico e le date sold-out siano un sintomo del fatto che le persone avevano veramente voglia di ascoltarmi e di vedermi. Poi, che sia un piccolo club o un palazzetto, a me non è mai importato. Ciò che mi importa è essere me stessa sul palco”.

Sul palco Emma ha mostrato grinta e una certa sicurezza, frutto di una raggiunta maturità e consapevolezza di sé e dei propri mezzi: “Oggi non mi vergogno di come sono e del mio corpo. Non mi voglio più coprire. Anzi, mi voglio scoprire sotto i tutti i punti di vista e darmi in pasto alla gente“.

Di loro la cantante si fida, perché – come dice lei stessa – “li ho cresciuti bene“. E il live è interamente costruito intorno a questo rapporto di fiducia, tra stage diving e “L’amore Non Mi Basta” cantata in mezzo al pubblico: “Mi hanno dato della pazza, ma la verità è che l’unico posto in cui mi sento davvero sicura nella vita e non ho paura di niente è il mio palco e la mia gente. Loro non mi farebbero mai del male. E adesso che hanno capito come funziona il gioco, nelle prossime date lo faranno tutti in maniera perfetta“.

E, proprio a proposito dello stage diving, la cantante ci ha raccontato che ha più volte provato quel momento: “Andavo lì, scavalcavo e poi camminavo indietro da sola, immaginandomi sospesa tra la gente. Mi son detta: al massimo cado. E invece il mio primo stage diving – a quasi 40 anni – è andato alla grande. Era l’unica cosa che mi interessava fare bene stasera” – scherza. “Per il resto, bene o male, avevo già fatto quasi tutto“.

EMMA, SOUVENIR IN DA CLUB

Sfrontata e sexy, con la data zero al Vox Club Emma ha esaudito un desiderio che custodiva da tempo, ovvero quello di portare il pop nel tempio del rock.

E nel farlo, la cantante si è anche fatta portavoce di alcuni messaggi molto importanti: dal “Non sono la migliore. Sono Emma” all’inizio del live al “Cessate il fuoco” alla fine di “Non è l’Inferno“.

“La frase iniziale è un modo per spiegare alle persone che nella vita non importa arrivare sempre primi ed essere i migliori a tutti i costi. Di fatto, ciò che davvero conta è avere una personalità ed essere se stessi“, ha spiegato la cantante.

Poi, ha aggiunto: “Il ‘Cessate il fuoco’ è invece una mia presa di posizione, perché mi dissocio da un Paese che non si è espresso in maniera molto favorevole nei confronti di questo tema. Io sono una persona che si esprime sempre contro ogni forma di violenza e volevo dire la mia apertamente. Mi sono sempre abbastanza esposta a livello politico su tanti temi e sono contenta di averlo fatto, perché non riesco a rimanere indifferente di fronte a certe immagini, anche se forse le persone ormai si sono un po’ abituate“.

