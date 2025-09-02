A Nome Loro 2025: la maratona per le vittime di mafia si sposta a Mondello

A Nome Loro 2025, la maratona artistico-musicale dedicata alle vittime di mafia, cambia casa: la terza edizione non si terrà più al Parco Archeologico di Selinunte, ma il 6 e 7 settembre 2025 nella spiaggia libera di Mondello (Palermo), all’interno della manifestazione Ciavuri & Sapuri.

Dal sogno nato con l’arresto di Messina Denaro

Il festival A Nome Loro nasce nel 2023, poche settimane dopo la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, con l’idea di trasformare la memoria e la denuncia civile in musica.

Nelle prime due edizioni ha radunato oltre 16.000 spettatori dal vivo e più di 1,2 milioni di spettatori online tramite Ansa e Rai Radio 2. Sul palco sono saliti artisti come Levante, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Daniele Silvestri, Arisa, Modena City Ramblers.

a nome loro 2025 – Le difficoltà e lo spostamento a Mondello

Gli organizzatori denunciano un’assenza istituzionale e burocratica che ha reso impossibile la conferma dell’evento a Selinunte:

Dopo mesi di rimbalzi e anticamere abbiamo dovuto prendere atto della totale assenza di volontà di sostenere l’evento. Per noi non è solo un festival: è un presidio civile

La soluzione è arrivata grazie alla CNA, insieme a Sinergie e Utopia, che hanno accolto il progetto a Mondello. L’evento sarà sempre a ingresso gratuito.

La dichiarazione integrale

Abbiamo atteso fiduciosi sino ad oggi che dalle istituzioni e autorità competenti venissero confermati gli impegni assunti per sostenere l’esperienza di A Nome Loro. Musiche e voci per le vittime di mafia.

Tradotto: gli impegni erano stati presi, ma mai confermati. Il festival che parla di memoria e legalità è stato lasciato solo proprio da chi avrebbe dovuto sostenerlo.

Purtroppo, dopo mesi di estenuanti rimbalzi, anticamere e chiacchiere (per ben 3 volte abbiamo richiesto un incontro all’Assessore regionale al turismo, sport e spettacolo On. Elvira Amata, senza mai ricevere risposta), siamo costretti a prendere atto della totale assenza di volontà reale di sostenere quello che per noi non è solo un evento ma un tentativo di presidiare un territorio per troppo tempo consegnato al giogo del compromesso e all’indifferenza, abbandonando una comunità intera e lasciando indisturbata una latitanza lunga più di trent’anni.

Un’accusa chiara e diretta: mesi di attese, richieste ignorate, porte chiuse. Fa impressione che un festival nato per “smuovere” la comunità si ritrovi invece murato dal silenzio.

Tutte le artiste e gli artisti – che hanno aderito alle due precedenti edizioni e alla prossima terza edizione – non hanno mai visto in questa manifestazione una vetrina, bensì hanno fin dall’inizio accolto l’invito a manifestare, con i propri corpi e con la loro arte, la volontà di testimoniare un impegno civile ben saldato alla memoria delle vittime innocenti delle mafie…

Qui il punto centrale: per chi partecipa, A Nome Loro non è un concerto qualsiasi. È un atto politico e civile. Nessuno ci guadagna in visibilità, tutti ci guadagnano in dignità collettiva.

Ecco perché è con estremo rammarico che annunciamo l’annullamento, presso il Parco Archeologico di Selinunte, della III edizione di A Nome Loro.

Selinunte, luogo simbolo scelto proprio per il suo legame con il territorio di Messina Denaro, resta fuori. Un paradosso amaro.

Nei mesi scorsi avevamo immaginato altri modi per tenere in piedi il nostro progetto: … abbiamo chiesto a cittadine e cittadini di sostenere questa esperienza attraverso l’acquisto di un biglietto simbolico di 10 euro ma, nonostante la generosità di tante e tanti, purtroppo non abbiamo raggiunto le condizioni minime di sicurezza, non solo economica, per andare avanti.

Nemmeno il supporto dal basso è bastato. Il problema, sembra dire l’associazione, non è la generosità della gente ma la mancanza di garanzie minime da chi governa il territorio.

Abbiamo sentito, non soltanto dalle istituzioni ma anche da una parte delle realtà produttive del territorio… un crescente senso di indifferenza e di condizionamento esterno che ci ha addolorato ma che ci conferma quanto importante sia proseguire in questo cammino.

Non solo politica: anche il tessuto economico ha preferito girarsi dall’altra parte. E forse questa è la parte più grave, perché senza rete locale un progetto così resta senza radici.

Tuttavia, nelle ultime ore, grazie al confronto con i nostri partner tecnici e di produzione… abbiamo accolto l’invito a spostare la terza edizione del nostro festival contro le mafie e per l’impegno civile nella spiaggia palermitana di Mondello, all’interno della Manifestazione Ciavuri & Sapuri.

Ecco la svolta: l’evento non muore, si sposta a Mondello. Un ridisegnare i confini per salvare lo spirito del festival.

Ci scusiamo con quanti avevano già acquistato il biglietto per il 13 settembre e confermiamo che potranno richiedere il rimborso… Contiamo che nonostante le tante difficoltà, ci siate e possiate insieme a noi ribadire… che esiste una comunità ampia che si stringe attorno al ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Il finale è un invito alla comunità: esserci, ancora una volta, nonostante tutto. Perché la memoria si costruisce solo insieme.

Artisti e ospiti di A Nome Loro 2025

Il cast annunciato era di altissimo livello: Ron, Ditonellapiaga, Avion Travel, Dimartino, Enzo Avitabile, Roy Paci, Almamegretta, Leo Gassmann, Calibro 35, Bonnot, Giulia Mei, Neri per Caso, Bungaro & Raffaele Casarano, Nick The Nightfly e molti altri.

Non solo musica: saranno presenti voci del giornalismo e dell’impegno civile come Pietro Grasso, Lirio Abbate, Giovanni e Luisa Impastato, Libera Sicilia.

La line-up definitiva si trova sulla pagina IG del Festival.

Un festival necessario

A Nome Loro è un progetto collettivo che unisce musica, memoria e resistenza civile. Fondato da Sade Mangiaracina, coinvolge artisti e operatori come Simona Molinari, Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista), Franco D’Aniello (Modena City Ramblers), Giuseppe Anastasi e tanti altri.

L’obiettivo è chiaro: non dimenticare le vittime innocenti di mafia e proporre una narrazione diversa della Sicilia, fatta di bellezza e cultura, non di dominio criminale.

La terza edizione di A Nome Loro cambia luogo, cambia data, ma non cambia la sua missione: usare la musica come strumento di memoria e resistenza. Mondello diventa così il nuovo palcoscenico di un evento che non si arrende, ma rilancia.

Informazioni utili

Date: 6 e 7 settembre 2025

6 e 7 settembre 2025 Luogo: Spiaggia libera di Mondello (Palermo)

Spiaggia libera di Mondello (Palermo) Ingresso: gratuito

I biglietti già acquistati per Selinunte (13 settembre) verranno rimborsati attraverso i canali ufficiali.