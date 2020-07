A-Live è la piattaforma di streaming interattivo nata con l’obiettivo di tracciare una nuova frontiera dello spettacolo dal vivo in Italia, soprattutto in momento complicato come quello che stiamo attraversando.

Dopo aver annunciato l’evento Heroes per il 6 settembre con la partecipazione di 34 artisti per 5 ore di grande musica live dall’Arena di Verona, è stato svelato un nuovo appuntamento (ne abbiamo parlato Qui). L’11 settembre si terrà l’esclusivo show dei Lacuna Coil dall’Alcatraz di Milano.

Grazie ad A-Live, gli utenti che acquistano il biglietto vivranno un’esperienza in streaming aumentata. Potranno interagire con l’artista sul palco, di scattare selfie direttamente dall’app mentre guardano il concerto per poi vederli nel videowall, di godere dello spettacolo insieme ai propri amici, anche se fisicamente lontani, grazie alle stanze virtuali, Room Privee, e molto altro ancora.

A-Live si pone come un segnale forte di cambiamento. La volontà di tracciare una strada nuova e diversa, che lega un’idea di futuro sostenibile fra tecnologia e creatività.

È possibile scaricare l’app mobile A-Live al seguente link d.tok.tv/alive

A-Live è un progetto realizzato con il supporto di Minerva Networks, Mainstreaming, Visionalia, MakerFaireRome The European Edition, del seed venture club Moffu Labs e dallo studio legale internazionale Withersworldwide.

A-LIVE – HEROES E LACUNA COIL

I biglietti per l’evento Heroes sono disponibili al link www.futurissima.net/ticket. Sarà il primo evento in live streaming a pagamento prodotto nel nostro Paese.

I biglietti per Black Anima: Live From The Apocalypse dei Lacuna Coil sono disponibili su TiketOne. Nell’esclusivo concerto dall’Alcatraz di Milano la band suonerà l’album Black Anima per la prima volta.

Questi sono solo i primi di tanti concerti che A-Live è pronta ad accogliere. Grazie alla visione in streaming tramite l’App, sarà possibile per il pubblico e gli artisti, creare una vera platea virtuale.

A-Live nasce dell’idea di Alex Braga, musicista d’avanguardia pioniere dell’Intelligenza Artificiale Musicale. Ha appena pubblicato l’album Spleen Machine per la prestigiosa etichetta berlinese !K7.

L’idea è stata sviluppata in collaborazione con Fabrizio Capobianco, imprenditore della Silicon Valley, Chief Innovation Officer di Minerva Networks e creatore di TokTv, che hanno radunato artisti, tecnologi, investitori per ricostruire la grande magia dei concerti e spingerla oltre i confini dell’immaginazione.

