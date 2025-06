A dieci anni da “#Fuori c’è il sole” Lorenzo Fragola torna con “1XTE1XME”

Lorenzo Fragola torna con 1XTE1XME, testo e significato del nuovo singolo per l’estate 2025.

Dopo un lungo periodo di assenza da solista, Lorenzo Fragola torna a firmare una canzone tutta sua per l’estate 2025. Il nuovo brano si intitola 1XTE1XME e debutterà in anteprima sul palco del Tim Summer Hits, durante la tappa romana in Piazza del Popolo in onda su Rai 1 il prossimo 27 giugno.

Nel frattempo è già possibile ascoltarne un’anteprima, e utilizzare il suono della canzone, su TikTok.

Il ritorno da solista dopo anni di collaborazioni

L’ultimo album da solista di Lorenzo Fragola risale al 2018, Bengala, un progetto che lo vide collaborare con artisti che sarebbe esplosi definitivamente solo negli anni successivi: Gazzelle e Mecna. In seguito, sono arrivati i brani estivi Camera con vista (2019, con Federica Abbate) e Solero (2021, con The Kolors), fino alla svolta indie condivisa con Mameli, con cui ha pubblicato nel 2023 l’album Crepacuore.

Fragola, che negli anni successivi alla vittoria di X Factor ha vissuto momenti difficili legati alla salute mentale, lo scorso anno si era esposto con un appello alle etichette discografiche, chiedendo una maggiore attenzione psicologica per gli artisti (vedi qui).

Lorenzo fragola: Il testo e il significato di 1XTE1XME

Sui social l’artista ha spiegato così l’anima del brano: “Le cose più belle che ricordo sono sempre successe d’estate. Dieci anni fa usciva #fuoriceilsole, e da allora le estati sono volate. Mi piace proprio scrivere canzoni immaginando che possano essere la colonna sonora di momenti estivi. E allora pensavo… estate ‘25 ?”

1XTE1XME è una canzone che gioca tra nostalgia, desiderio di evasione e connessioni emotive. L’atmosfera malinconica della toxic estate evocata nel testo fa da sfondo a un rituale condiviso: tre dosi immaginarie, una per chi vuole ballare, una per chi cerca sollievo, e una per chi non c’è più. Una metafora amara e leggera allo stesso tempo, che richiama gli eccessi dell’estate e il bisogno di condividere, anche solo un momento fugace.

Ma-ma-ma-ma-ma

Toxic estate

Ma-ma-ma-ma- che

Voglia di scappare

Ma-ma-ma-ma-ma

Toxic estate

Ma-ma-ma-ma-ma

Solo tre grammi e poi va via

Uno per te

Che vuoi solo ballare

Uno per me

Così mi asciugo il sale

Acqua azzurra, luna piena

Ce ne rimane solo

Uno per te

Uno per me

L’altro per chi è

Un ritorno che promette di lasciare il segno, in attesa di saperne di più sul nuovo progetto discografico firmato Lorenzo Fragola.