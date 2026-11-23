Tony Effe ha corso domenica 22 novembre a Milano la sua prima mezza maratona e, nello stesso giorno, ha rivelato ai suoi follower su Instagram che soltanto due mesi prima era chiuso in una clinica per la cura delle dipendenze.

Le parole di Tony Effe dopo la mezza maratona

La didascalia è breve e tutta in maiuscolo: “Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica per dipendenze”, ha scritto Tony Effe, “oggi ho corso la mia prima mezza maratona”. Poi ringrazia “la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso”: “non so davvero come sdebitarmi”.

Negli scorsi mesi sui social il rapper è stato spesso preso di mira per la sua ossessione per il correre. Ora appare palese che il suo entusiasmo per i piccoli e grandi traguardi celasse una sorta di rinascita umana.

Il messaggio social di Tony Effe si è chiuso infatti con due frasi sull’importanza del traguardo, “oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato” e “è stata veramente una guerra”.

Il post, che ha superato i 120mila mi piace, è comparso su @tonycocazero, il profilo da più di 470mila follower dove Tony Effe pubblica corse, allenamenti in palestra e uscite in bicicletta.

Da Icon a Crack Musica II: i dischi di Tony Effe in classifica

Tony Effe è abituato a raggiungere risultati nel mondo della musica, il suo album, Icon, uscito il 15 marzo 2024 ha superato le 200.000 unità ottenendo quattro dischi di platino ed è stato primo fra gli album più venduti del 2024 in Italia.

Dopo Icon era arrivato Sanremo: nel febbraio 2025 Tony Effe è salito per la prima volta sul palco dell’Ariston con Damme ‘na mano, in gara al Festival.

Il 13 marzo 2026 Tony Effe e Side Baby hanno pubblicato Crack Musica II, a dieci anni dal primo Crack Musica. Nella settimana 12 della classifica FIMI il nuovo disco è entrato alla #1 degli album e alla #1 del fisico, mentre il primo volume è entrato alla #12.

Questi sono traguardi nel mondo professionale che, per quanto importanti, sfigurano di fronte a quelli raccontati nelle scorse ore dal rapper sui social.